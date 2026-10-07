La retención del servicio de colectivos de este miércoles 7 de octubre en San Juan dejó a miles de usuarios sin una de sus alternativas de transporte y disparó la demanda de Uber y DiDi. En ese contexto, Facundo Bustos, dirigente de Argentina Viva y referente político de Rawson, presentó una denuncia ante Defensa del Consumidor para que se investiguen los altos precios que alcanzaron los viajes durante la medida de UTA.

Lo ocurrido este miércoles terminó de impulsar una preocupación que el referente político ya tenía desde hace tiempo por la forma en que las plataformas modifican sus precios cuando aumenta la demanda.

“Una cosa es que un viaje salga el doble y otra que salga cinco o seis veces más de lo habitual como fue hoy”, declaró a DIARIO HUARPE.

Cómo funcionan los aumentos

Uber y DiDi utilizan un mecanismo conocido como tarifa dinámica. El sistema modifica el valor de un viaje cuando en una zona aumenta la cantidad de personas que solicita vehículos y la oferta de conductores no alcanza para responder a esa demanda.

El cuestionamiento de Bustos no apunta a eliminar ese mecanismo, sino a conocer hasta dónde puede elevarse el valor de un traslado, bajo qué parámetros se determina y si existe algún límite. Durante la retención de colectivos, la demanda se concentró en pocas horas y muchos usuarios quedaron con menos alternativas para movilizarse.

“Le solicité a Defensa del Consumidor que investigue y que les pida a Uber y DiDi que expliquen cómo funciona el sistema, si tienen un control y si existe un tope”, señaló.

La denuncia fue presentada de manera virtual. Bustos pidió que el organismo requiera información a las empresas y determine si los precios registrados pueden considerarse abusivos.

Qué busca modificar la denuncia

Uno de los puntos centrales del planteo es que el usuario desconoce cuánto puede aumentar un viaje cuando se activa la tarifa por demanda. Bustos sostuvo que primero debería conocerse el funcionamiento del sistema y, a partir de esa información, establecer reglas claras.

“No se sabe si sube el doble, el triple o cuál es el mecanismo. Estaría bueno que el Estado y Defensa del Consumidor conozcan esa información y puedan poner un control”, explicó.

El dirigente remarcó que la presentación no está dirigida contra los conductores. Su pedido apunta a las empresas y a la ausencia de un marco que determine hasta dónde pueden escalar los valores en una situación de alta demanda.

Por eso, propuso que Defensa del Consumidor convoque a representantes de las plataformas y analice la posibilidad de establecer un tope. “Primero hay que conocer cómo funciona el sistema y, en consecuencia, establecer un límite”, afirmó.

Más allá del paro

Aunque la denuncia surgió a partir de lo ocurrido con UTA, Bustos aclaró que pretende que una eventual regulación tenga un alcance más amplio. Señaló que estos incrementos también pueden producirse durante lluvias, jornadas de viento Zonda, eventos u otras circunstancias que generan una demanda extraordinaria y un aumento de precios exorbitante.

Su propuesta es que exista un mecanismo permanente que permita aplicar aumentos por demanda, pero evite valores que puedan resultar abusivos para el pasajero.

También planteó que el Estado provincial debería tener una participación preventiva frente a futuras medidas de fuerza. A su entender, debe existir una comunicación constante entre Gobierno, empresas y trabajadores para anticipar conflictos y evitar que los usuarios queden sin colectivos.

“Lo que estamos pidiendo no es solamente una investigación, sino una medida para cuidar el bolsillo de los usuarios en caso de que suceda nuevamente”, aseguró.

La presentación quedó en manos de Defensa del Consumidor. El objetivo es que el organismo determine cómo se fijaron los precios y si corresponde avanzar con límites que protejan a los usuarios ante futuras situaciones de alta demanda.