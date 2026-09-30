La nueva aplicación de transporte de pasajeros de San Juan ya superó los 1.300 inscriptos, según confirmó la ministra de Gobierno, Laura Palma, en diálogo con DIARIO HUARPE.

La plataforma permite registrar a las personas que realizan servicios de transporte de pasajeros y forma parte del nuevo esquema de regulación que alcanza a taxis, remises y quienes trabajan mediante aplicaciones como Uber y DiDi. La herramienta fue puesta en marcha para centralizar el registro de conductores y vehículos.

Palma destacó que el balance inicial es positivo y señaló como uno de los resultados de la implementación que personas de departamentos alejados que antes no podían acceder a las licencias del esquema anterior ahora pudieron registrarse y quedar dentro de la normativa provincial.

La inscripción sigue abierta

El registro no tiene una fecha de cierre y permanecerá abierto de manera permanente para quienes todavía no hayan completado el trámite.

Palma advirtió, sin embargo, que quienes actualmente realizan transporte de pasajeros y todavía no se registraron no pueden continuar prestando el servicio fuera del nuevo esquema.

“Los controles se están haciendo y se van a intensificar”, señaló la ministra.

La nueva aplicación fue diseñada para simplificar el registro y permitir que el Estado pueda verificar información relacionada con los conductores y los vehículos. Entre otros datos, el sistema permite controlar la titularidad del rodado, el seguro y la licencia correspondiente.

Qué vehículos quedan afuera

Una de las consultas que todavía reciben las autoridades está relacionada con las motos. Palma fue contundente al aclarar que las motos no están autorizadas para prestar este tipo de servicio de transporte de pasajeros.

La normativa contempla vehículos automotores y la funcionaria explicó que la exclusión de las motos responde a una cuestión de seguridad vial.

Qué deben tener los vehículos habilitados

Los pasajeros también podrán verificar si el servicio que están utilizando se encuentra dentro de la normativa. Según explicó Palma, dentro de los vehículos debe estar visible el certificado que acredita que el rodado está registrado y que el conductor se encuentra habilitado.

En caso de detectar un vehículo que preste el servicio sin cumplir con los requisitos, los usuarios podrán realizar una denuncia ante los números de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La aplicación continuará con mejoras

La ministra señaló que el sistema continúa en proceso de mejoras para hacerlo más interactivo y sencillo para los usuarios.

La plataforma busca concentrar en un solo lugar la información necesaria para registrar tanto a los conductores como a los vehículos y facilitar los controles. El sistema además cruza información oficial para verificar documentación como seguros, titularidad y licencias.

Dónde registrarse

El trámite se realiza de manera gratuita, online y automática desde la página oficial transporte.sanjuan.gob.ar. Para comenzar, el usuario debe ingresar con el mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza en CiDi, por lo que no necesita crear una cuenta nueva.

Una vez dentro, el sistema presenta distintas opciones, entre ellas “Inscripción como chofer” e “Inscripción del vehículo”. También permite registrar varios vehículos bajo una misma persona y habilitar a diferentes conductores para utilizarlos.

Para inscribirse como chofer se solicitan datos básicos como nombre, DNI, domicilio, número de celular y correo electrónico. Es importante colocar una dirección de email válida porque allí llegará un código de confirmación.

El código tendrá una vigencia de 30 minutos y permitirá hasta seis intentos. Si no llega, se recomienda revisar la carpeta de correo no deseado.

Una vez completado el proceso y verificados los datos, el sistema enviará automáticamente el certificado al correo electrónico.