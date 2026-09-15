La UEFA confirmó las sedes de las finales de la Champions League correspondientes a 2028 y 2029. Múnich recibirá la definición de 2028, mientras que Barcelona será sede un año después en el renovado Camp Nou.

La decisión fue tomada durante una reunión de la UEFA en Salónica y completó el calendario de las próximas definiciones. Madrid será sede en 2027, Múnich en 2028 y Barcelona en 2029.

Múnich recibirá la final de 2028

El Allianz Arena fue elegido para albergar la final de 2028 sin competencia, ya que la ciudad alemana fue la única candidata. El partido está previsto para el 27 de mayo y significará el regreso de la máxima definición europea a ese estadio.

El escenario será sede de su tercera final de Champions, después de las definiciones de 2012 y 2025. Si se suman las tres finales disputadas en el antiguo estadio Olímpico, Múnich llegará a seis definiciones de la principal competencia europea.

Barcelona volverá a recibir la final

Para 2029, Barcelona se impuso frente a Wembley en la elección y volverá a recibir la final en el Camp Nou después de tres décadas. El estadio ya fue escenario de las definiciones de 1989 y 1999.

La nueva casa del Barcelona tendrá una capacidad prevista de 104.600 espectadores y deberá completar sus obras antes de la final, programada para el 2 de junio de 2029. La candidatura contó con el respaldo de las autoridades locales, regionales y nacionales de España.

También definieron otras sedes

La UEFA también estableció las sedes de otras finales continentales para esos años. Bucarest y Belgrado recibirán las finales de Europa League de 2028 y 2029, mientras que Turín y Budapest albergarán las definiciones de Conference League.

En el fútbol femenino, Lyon y Cardiff fueron elegidas como sedes de las próximas dos finales de la Champions League. De esta manera, el máximo torneo europeo ya tiene definido parte de su recorrido para las próximas temporadas.