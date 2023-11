UFC Sao Paulo: hora, TV y cartelera del evento de este sábado

La emoción de las Artes Marciales Mixtas regresa a Brasil en un espectacular evento programado para el sábado 4 de noviembre, marcando el regreso de UFC a Sao Paulo por primera vez desde 2019. La velada estará repleta de talento sudamericano en el octágono. El enfrentamiento estelar de la noche presenta un emocionante choque entre dos destacados Peso Pesado que figuran en el top ten del ranking.

Jailton Almeida, con un impresionante récord de 18 victorias y 2 derrotas, ha acumulado seis victorias consecutivas por finalización desde su llegada a Estados Unidos. Originalmente, estaba programado para enfrentarse a Curtis Blaydes, quien ocupa el quinto lugar en el ranking, pero debido a circunstancias, la pelea fue cancelada, y ahora el veterano de 38 años, Derrick Lewis (27 victorias, 11 derrotas y una sin decisión), se ha convertido en el oponente en un enfrentamiento que promete sacar chispas.

Lewis recientemente sorprendió a los fanáticos al noquear a Marcos Rogério de Lima en UFC 291. Además, los espectadores podrán disfrutar del enfrentamiento entre el invicto Gabriel Bonfim y Nicolas Dalby, así como de la pelea de Peso Pesado entre Rodrigo Nascimento y Don'Tale Mayes. En las preliminares, los fanáticos tendrán acción con el argentino Esteban Ribovics, quien se enfrentará a Elves Brener, y al peruano Daniel Marcos, que luchará contra Victor Hugo.

Como si todo eso fuera poco, la mexicana Montserrat Ruiz se medirá a Eduarda Moura en un emocionante combate que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. La emoción y el talento sudamericano estarán a flor de piel en este evento que no querrás perderte. Sin lugar a dudas, se viene un gran espectáculo de Artes Marciales Mixtas este sábado en Brasil.

Cartelera del UFC Sao Paulo

Estelares

Jailton Almeida vs. Derrick Lewis, Peso Pesado.

Gabriel Bonfim vs. Nicolas Dalby, Peso Wélter.

Rodrigo Nascimento vs. Don'Tale Mayes, Peso Pesado.

Caio Borralho vs. Abus Magomedov, Peso Mediano.

Rodolfo Vieira vs. Armen Petrosyan, Peso Mediano.

Ismael Bonfim vs. Vinc Pinchel, Peso Mediano.

Preliminares

Elves Brener vs. Esteban Ribovics, Peso Ligero.

Victor Hugo vs. Daniel Marcos, Peso Gallo.

Elizeu Zaleski dos Santos vs. Rinat Fakhretdinov, Peso Wélter.

Vitor Petrino vs. Modestas Bukauskas, Peso Semi-Pesado.

Angela Hill vs. Denise Gomes, Peso Paja femenino.

Eduarda Moura vs. Montserrat Ruiz, Peso Paja femenino.

Kaue Fernandes vs. Marc Diakise, Peso Ligero.

Horarios

Preliminares: 16:00 CDMX | 18:00 ET | 19:00 AR | 23:00 ESP.

Cartelera principal: 19:00 CDMX | 21:00 ET | 22:00 AR | 2:00 ESP (domingo).

Pelea estelar (horario aproximado): 21:30 CDMX | 23:30 ET | 0:30 AR | 4:30 ESP (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.