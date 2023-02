UFC Vegas 69: hora, cartelera y cómo ver el evento del sábado

Este sábado 18 de febrero, el UFC Vegas 69 brindará uno de los mejores espectáculos para los amantes de las MMA. El mismo estará encabezado por una pelea en la que se enfrentaran dos excelentes peleadoras de Peso Mosca. Esto tendrá lugar en el Apex de Nevada, con una cartelera que contiene trece combates en total. La noche estará liderada por el cruce entre la excampeona brasileña Jessica Andrade y la estadounidense Erin Blanchfield.

Es necesario resaltar que la pelea principal original era entre Taila Santos contra Erin Blanchfield, pero las cosas cambiaron. Sin embargo, a menos de una semana del gran evento, se dio a conocer que Jessica Andrade, número tres del Peso Mosca femenino, entraría a la jaula este sábado en lugar de su compatriota, número dos. La misma debió abandonar el compromiso por razones que no se dieron a conocer oficialmente.

Durante una entrevista en el programa Trocacao Franca, Jessica Andrade comentó lo siguiente: "Tengo muchas ganas de volver a las 115 y quedarme allí y pelear por el cinturón nuevamente con Zhang Weili. Sé que Amanda Lemos está en camino y es posible que tengamos una revancha, pero luego Weili mantendría el cinturón por mucho tiempo. Superando a Lauren Murphy y pidiendo la oportunidad por el título, creo que UFC me da esta oportunidad contra Weili".

Por otra parte, la estadounidense Erin Blanchfield, en diálogo con Morning Kombat, analizó las condiciones de Santos. "Ella es un poco más alta que yo, yo soy como 5’4, ella es como 5’6. Es una striker, pero tiene una buena lucha libre. Le gustan sus derribos en la jaula, su jiu-jitsu es decente. Quiero decir, es completa, pero no creo que sea necesariamente peligrosa", había dicho sobre su anterior competidora, quien no estará presente. ¿Qué pensará ahora sobre Jessica Andrade?

Cartelera del UFC Vegas 69

Estelares

21:00 PAR/URU - 20:00 BOL/VEN - 19:00 COL/ECU/PER por Star+ y ESPN4 - 21:00 CHI por Star+.

Jessica Andrade (Brasil) vs. Erin Blanchfield (EE.UU.).

Jordan Wright (EE.UU.) vs. Zac Pauga (EE.UU.).

Josh Parisian (EE.UU.) vs. Jamal Pogues (EE.UU.).

William Knight (EE.UU.) vs. Marcin Prachnio (Polonia).

Preliminaries

18:00 PAR/URU - 17:00 BOL/VEN - 16:00 COL/ECU/PER por Star+ y ESPN4 - 18:00 CHI por Star+.

Jim Miller (EE.UU.) vs. Alexander Hernandez (EE.UU.).

Joe Solecki (EE.UU.) vs. Benoit Saint Denis (Francia).

Lina Lansberg (Suecia) vs. Mayra Bueno Silva (Brasil).

Jammall Emmers (EE.UU.) vs. Khusein Askhabov (Rusia).

Ovince Saint Preux (Haití) vs. Philipe Lins (Brasil).

Nazim Sadykhov (Azerbaiyán) vs. Evan Elder (EE.UU.).

AJ Fletcher (EE.UU.) vs. Themba Gorimbo (Zimbabue).

Clayton Carpenter (EE.UU.) vs. Juancamilo Ronderos (Colombia/EE.UU.).