UFC Vegas 75: hora, cartelera y cómo ver el explosivo evento del sábado

El próximo sábado 17 de junio, llega el UFC Vegas 75, un evento que enamorará a los fanáticos de las MMA. Marvin Vettori y Jared Cannonier ingresarán al octágono más famoso del universo para enfrentarse en la pelea estelar. Cabe resaltar que todo se llevará a cabo en el Apex de Nevada. En total, serán 14 electrizantes combates, los que seguramente darán mucho para hablar.

Cabe resaltar que el italiano Marvin Vettori, tercero en el ranking de Peso Mediano, arriba a esta batalla con un récord de 19-6. Eso, después de lo que fue su triunfo por decisión frente a Roman Dolidze. El europeo es un luchador completo y con buen grappling. Incluso, ha conseguido nueve victorias por sumisión. En esta oportunidad, buscará noquear a uno de los mejores de la división, o someterlo.

Por otro lado, el veterano Jared Cannonier es el número cuatro en el ranking de los Peso Mediano. El estadounidense es un luchador con una pegada dura, con la que justamente ha conseguido 10 victorias por nocaut hasta el momento. No obstante, sólo pudo conseguir un triunfo por decisión dividida en su última batalla con Strickland, en la que se mostró algo cansado. ¿Podrá contra el italiano?

Cartelera del UFC Vegas 75

Estelares

Peso Mediano: Marvin Vettori vs. Jared Cannonier.

Peso Ligero: Arman Tsarukyan vs. Joaquim Silva.

Peso Mediano: Armen Petrosyan vs. Christian Leroy Duncan.

Peso Pluma: Pat Sabatini vs. Lucas Almeida.

Peso Ligero: Manuel Torres vs. Nikolas Motta.

Peso Welter: Nicolas Dalby vs. Muslim Salikhov.

Preliminares

Peso Gallo: Raoni Barcelos vs. Miles Johns.

Peso Mosca: Jimmy Flick vs. Alessandro Costa.

Peso Gallo: Kang Kyung-ho vs. Cristian Quiñónez.

Peso Mosca: Carlos Hernandez vs. Denys Bondar.

Peso Mosca: Zhalgas Zhumagulov vs. Felipe Bunes.

Peso Mosca Femenino: Tereza Bledá vs. Gabriella Fernandes.

Peso Gallo: Dan Argueta vs. Ronnie Lawrence.

Peso Semi-Pesado: Zac Pauga vs. Modestas Bukauskas.

Horarios

Estelares

22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España.

Preliminares

19:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 18:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 17:00 horas de México; 01:00 horas de España.

Transmisión

Cabe resaltar que lo que suceda en el UFC Vegas 75 se podrá apreciar en Latinoamérica por ESPN, excepto en México, Argentina y Chile. En estos últimos, será mediante las pantallas de Fox Sports. En cuanto al streaming, Star+ transmitirá las peleas, junto con UFC Fight Pass en todo el mundo.