UFC Vegas 76: hora, cómo verlo y cartelera completa

Este sábado 1 de julio, el UFC Vegas 76 llega para emocionar a los fanáticos de las MMA en el mundo. En el mencionado evento, los peleadores Sean Strickland y Abus Magomedov volverán al octágono para enfrentarse en el combate estelar. La velada se llevará a cabo en el Apex de Nevada y tendrá doce combates en total. Sin títulos en juego, presenta estrellas y talentos imperdibles.

Sean Strickland, que se encuentra séptimo en el ranking de los Peso Mediano, arriba a esta batalla con un récord de 26-5. Eso, luego de derrotar a Nassourdine Imavov. No obstante, anteriormente había acumulado dos derrotas consecutivas frente a Jared Cannonier y Alex Pereira. El norteamericano, conocido por sus sparrings más que duros, suma diez victorias por KO y cuatro mediante la vía de la sumisión.

Por otro lado, Abus Magomedov llega al combate de este sábado 1 de julio con un récord de 25-4. El mencionado es un luchador que recién ha llegado a UFC, por lo que aún no está posicionado en el ranking de la categoría. Sin embargo, en lo que fue su debut en septiembre de 2022, sorprendió a todos con una rápida victoria por TKO frente a Dustin Stoltzfus.

Cartelera del UFC Vegas 76

Estelares

Sean Strickland vs. Abus Magomedov: Peso Mediano.

Damir Ismagulov vs. Grant Dawson: Peso Ligero.

Max Griffin vs. Michael Morales : Peso Welter.

Ariane Lipski vs. Melissa Gatto : (W) Peso Mosca .

Benoit Saint-Denis vs. Ismael Bonfim : Peso Ligero.

Nursulton Ruziboev vs. Brunno Ferreira : Peso Mediano.

Preliminares

Kevin Lee vs. Rinat Fakhretdinov: Peso Welter.

Yana Santos vs. Karol Rosa: Peso Pluma femenino.

Ivana Petrovic vs. Luana Carolina: Peso Mosca femenino.

Joanderson Brito vs Westin Wilson: Peso Pluma.

Alejandro Romanov vs. Blagoy Ivanov: Peso pesado.

Guram Kutateladze vs. Elves Brener: Peso Ligero.

Horarios

Estelares

19:00 horas de Chile, Bolivia, Paraguay; 20:00 horas de Argentina y Uruguay; 18:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 17:00 horas de México; 01:00 horas de España.

Preliminares

17:00 horas de Chile, Bolivia, Paraguay; 18:00 horas de Argentina y Uruguay; 16:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 15:00 horas de México; 23:00 horas de España.

Transmisión

Para todas aquellas personas que quieran ver el UFC Fight Night: Strickland vs. Magomedov, deben saber que la transmisión estará a cargo de ESPN+ para los suscriptores y también en ESPN y Fox Sports. En cuanto al streaming, UFC Fight Pass y Star+ harán lo propio.