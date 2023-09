UFC Vegas 79: hora, cartelera y transmisión de Fiziev vs. Gamrot

La cartelera UFC Vegas 79, que se llevará a cabo este sábado 23 de septiembre en el Apex de Nevada, enamora a los fanáticos. La pelea estelar presentará a dos destacados luchadores de la división de Peso Ligero. Rafael Fiziev, actualmente clasificado como el sexto en el mundo en esta categoría, se enfrentará a Mateusz Gamrot, quien ostenta el séptimo lugar en el ranking de las 155 libras.

Rafael Fiziev, apodado 'Ataman' y de 30 años de edad, buscará volver a la senda de la victoria después de su última pelea en marzo, cuando cayó en una decisión mayoritaria frente a Justin Gaethje en el evento UFC 286. Previamente, el antes mencionado disfrutó de una racha impresionante de seis victorias consecutivas en la compañía, consolidando su posición en la élite de la división.

Por su parte, Mateusz Gamrot, conocido como 'Gamer' y de 32 años, buscará su segunda victoria consecutiva después de lograr una decisión dividida a su favor contra Jalin Turner en marzo en el evento UFC 285. Antes de esto, había acumulado una racha de cuatro victorias consecutivas en la empresa, demostrando ser una fuerza a tener en cuenta en la categoría de Peso Ligero.

Además del enfrentamiento principal, la cartelera UFC Vegas 79 ofrecerá una emocionante pelea co-estelar entre los estadounidenses Bryce Mitchell y Dan Ige, que competirán en la división de Peso Pluma de UFC. También, la invicta peleadora mexicana Montserrat Rendon se enfrentará a la brasileña Tamires Vidal en una batalla de Peso Gallo femenino. Como si fuera poco, Marina Rodriguez y Ricardo Ramos subirán al octágono para enfrentarse a Michelle Waterson-Gomez y Charles Jourdain en combates de las divisiones de Peso Paja y Peso Pluma, respectivamente.

Cartelera del UFC Fight Night

Principal

Rafael Fiziev vs. Mateusz Gamrot; Peso Ligero.

Bryce Mitchell vs. Dan Ige; Peso Pluma.

Marina Rodriguez vs. Michelle Waterson; Peso Paja.

Bryan Battle vs. AJ Fletcher; Peso Wélter.

Ricardo Ramos vs. Charles Jourdain; Peso Pluma.

Preliminares

Miles Johns vs. Dan Argueta; Peso Gallo.

Tim Means vs. Andre Fialho; Peso Wélter.

Jacob Malkoun vs. Cody Brundage; Peso Mediano.

Mohammed Usman vs. Jake Collier; Peso Pesado.

Mizuki Inoue vs. Hannah Goldy; Peso Paja.

Montserrat Rendon vs. Tamires Vidal; Peso Gallo.

Horarios

Preliminares: 14:00 CDMX | 16:00 ET | 17:00 AR | 20:00 ES.

Cartelera principal: 17:00 CDMX | 19:00 ET | 20:00 AR | 1:00 ESP (domingo).

Pelea estelar (horario aproximado): 19:30 CDMX | 21:30 ET | 22:30 AR | 3:30 ES (domingo).

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Estados Unidos: ESPN.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.