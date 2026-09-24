Ulises Campillay volverá a competir en el Top Race y lo hará ante su público, en el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello. El piloto sanjuanino fue confirmado por el JLS Motorsport-Corsi Sport para disputar la octava fecha del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina.

Campillay estará al volante del Mercedes-Benz #111 y tendrá una nueva oportunidad dentro de la categoría. La competencia se desarrollará el 26 y 27 de septiembre en el escenario sanjuanino.

Su última participación

La última participación de Campillay en el Top Race había sido el 2 de noviembre de 2025, durante la primera fecha de la Copa Top Race YPF INFINIA. Aquella competencia se disputó en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

En aquella oportunidad, el sanjuanino compitió con el Toyota Corolla #111 del JLS Motorsport-Corsi Sport. Ahora regresará a la categoría con un Mercedes-Benz y tendrá su primera experiencia en el Top Race sobre el trazado de El Zonda.

Una fecha especial en El Zonda

El regreso de Campillay se producirá durante un fin de semana especialmente importante para el automovilismo provincial. El histórico escenario sanjuanino también recibirá al TC2000 y a la Fiat Competizione.

El TC2000 disputará su octava fecha del campeonato y realizará una carrera homenaje a Henry Martín. La Fiat Competizione también tendrá presencia de pilotos sanjuaninos durante la jornada.

Ante su público

Campillay tendrá su primera experiencia en el Top Race sobre el trazado de El Zonda, donde buscará aprovechar la localía y el conocimiento del escenario. De esta manera, se suma a los representantes locales que competirán en el histórico circuito sanjuanino.

El piloto buscará ser protagonista con el Mercedes-Benz #111 del JLS Motorsport-Corsi Sport. Su regreso será ante su público y dentro de un fin de semana que reunirá al Top Race, TC2000 y Fiat Competizione.