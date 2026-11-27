Las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves 26 de noviembre provocaron inconvenientes en distintos departamentos de San Juan, principalmente por bajadas de agua, crecientes y anegamientos. Lorena Acosta, directora de Emergencias y Políticas Alimentarias, y Gabriela Rodrigo, de Desarrollo Humano, brindaron detalles sobre las zonas más afectadas y la asistencia desplegada para acompañar a las familias damnificadas.

Entre los departamentos que registraron mayores complicaciones se encuentran Ullum, Albardón y Chimbas. Según precisó Acosta, los equipos de emergencia trabajaron durante la noche junto con Protección Civil y continuaron este viernes con los relevamientos para determinar las necesidades de cada sector.

"Hemos estado trabajando hasta altas horas de la noche con Protección Civil. Este viernes continuamos realizando relevamientos y recibiendo solicitudes de algunos municipios que nos informan sobre las situaciones que se presentaron", explicó la funcionaria a DIARIO HUARPE.

Las familias que debieron autoevacuarse

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la situación de las familias que tuvieron que abandonar sus viviendas por precaución. De acuerdo con el relevamiento informado por Acosta, en Albardón se registraron dos familias autoevacuadas, mientras que en Ullum también hubo personas que debieron retirarse de sus hogares.

En Chimbas, el Lote Hogar 62 fue uno de los sectores afectados por el desborde de un canal. Sin embargo, hasta el momento no se habían registrado familias autoevacuadas en esa zona.

"En Ullum trabajamos en el lugar con personal de Protección Civil del municipio y de la provincia. También intervenimos en Marquesado junto con la Comisaría 30 y los equipos de Protección Civil", detalló Acosta.

Por su parte, Gabriela Rodrigo precisó en radio Amanecer que, hasta el momento de su declaración, había tres personas autoevacuadas en Ullum y una familia en Albardón. Aclaró que no se habían dispuesto evacuaciones oficiales en la provincia.

Cómo se organiza la asistencia

Rodrigo explicó que el operativo se puso en marcha a partir del cambio en el nivel de alerta meteorológica, que pasó de amarillo a naranja ante el pronóstico de precipitaciones en gran parte del territorio sanjuanino.

"Desde el miércoles habíamos activado el protocolo correspondiente ante el cambio de alerta. Durante la noche se registraron lluvias aisladas en algunos departamentos, con bajadas de agua y crecientes en distintos sectores", señaló.

La funcionaria indicó que la primera respuesta ante una emergencia de este tipo corresponde a los municipios. No obstante, aclaró que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano también recibe solicitudes y puede intervenir cuando la asistencia municipal no alcanza o no llega a los vecinos afectados.

"Si el municipio no pudo llegar o no logró visitar a las familias, tenemos nuestras líneas telefónicas disponibles y también pueden acercarse a las oficinas del Ministerio para realizar los reclamos. Estamos trabajando en conjunto con las comunas para dar respuesta a cada necesidad", sostuvo.

Preparativos ante nuevas lluvias

Consultada sobre la disponibilidad de elementos para atender emergencias, Rodrigo aseguró que el Gobierno provincial realizó compras para anticiparse a las necesidades que puedan surgir durante la temporada de lluvias y ante posibles crecidas vinculadas al fenómeno de El Niño.

En ese sentido, explicó que los recursos se distribuyen de acuerdo con cada situación, ya que las necesidades pueden variar entre una vivienda afectada por una filtración, un anegamiento o un derrumbe.

"Las necesidades de las familias son diferentes y por eso debemos evaluar cada caso. Se realizaron compras para estar preparados ante este fenómeno y contar con los materiales necesarios cuando se requiera asistencia", afirmó.

Mientras tanto, los equipos provinciales y municipales continuarán durante este viernes con los relevamientos en las zonas afectadas. El objetivo es identificar nuevas necesidades, evaluar el estado de las viviendas y determinar qué familias requieren asistencia, en caso de que las condiciones meteorológicas vuelvan a complicar la situación.