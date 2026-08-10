El municipio de Ullum se prepara para vivir una tarde festiva dedicada a los más chicos. El próximo domingo 16 de agosto, de 14:00 a 18:00 horas, el Club San Lorenzo abrirá sus puertas para albergar la celebración oficial por el Día de las Infancias, una iniciativa municipal pensada para reunir a las familias del departamento en una jornada recreativa integral.

La propuesta incluye un amplio abanico de entretenimientos al aire libre. Los asistentes podrán disfrutar de castillitos e inflables, desafío en toro mecánico, espacios de arte como el laboratorio de slime y maquillaje artístico, además de la dinámica “Tarde de Tik Tok”. Durante el evento se repartirán golosinas, chocolate caliente y sorpresas, sumado a sorteos en vivo para los niños presentes.

El broche de oro de la jornada estará signado por el espectáculo en vivo de Muñeco Rock clown, un despliegue de música y comedia orientado a toda la familia.

Desde la organización confirmaron que la entrada es libre y gratuita. Se recomienda a los vecinos concurrir con equipo de mate y reposeras para mayor comodidad. El intendente David Domínguez remarcó que la iniciativa busca consolidar la integración comunitaria, garantizando un espacio público seguro y accesible para el disfrute de las infancias ulluneras.

Se invita a los asistentes a llevar mate y reposera para disfrutar cómodamente de la tarde. El intendente David Domínguez destacó que este festejo busca fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer a los niños y niñas de Ullum un espacio de encuentro, juego y alegría.

El año pasado, el festejo se había realizado en el Polideportivo Municipal y contó con la actuación central de Piñón Fijo. Fue una jornada que convocó alrededor de 2 mil espectadores y por entonces, el espectáculo se llevó a cabo en un predio al aire libre ara contener a tantas familias y disfrutar con comodidad el show.