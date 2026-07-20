El tiempo para participar del XIV Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra – Premio Domingo Faustino Sarmiento entra en su recta final. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 24 de julio, mientras que ArgOliva 2026 se desarrollará del 1 al 6 de septiembre en la provincia de San Juan.

El certamen es considerado el más importante de América para el sector olivícola y figura entre los siete concursos de aceite de oliva virgen extra más exigentes del mundo, consolidándose como una referencia internacional para productores y elaboradores.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a empresas, productores individuales, cooperativas, asociaciones de productores y firmas de envasado, tanto de Argentina como del exterior, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento.

Podrán competir aceites de oliva virgen extra correspondientes a la campaña oleícola 2025/2026, provenientes de lotes de al menos 400 litros.

Las muestras serán evaluadas en cuatro grupos, según sus características sensoriales:

Frutados verdes amargos o picantes intensos.

Frutados verdes amargos o picantes medios.

Frutados verdes amargos o picantes ligeros.

Frutados maduros o dulces.

Un premio de prestigio internacional

Durante ArgOliva 2026 se entregará el Premio Domingo Faustino Sarmiento, el máximo reconocimiento del continente para los aceites de oliva virgen extra.

El comité organizador está integrado por el Gobierno de San Juan, junto con la Universidad Católica de Cuyo, la Cámara Olivícola de San Juan, el INTA, el Centro de Ingenieros Agrónomos de San Juan, el INTI, la Universidad Nacional de San Juan, el San Juan Bureau de Eventos y Convenciones y el Consejo Federal de Inversiones, entre otras instituciones.

Los interesados en participar pueden realizar la inscripción de las muestras y consultar las bases y condiciones a través del sitio oficial de ArgOliva. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de julio, por lo que restan los últimos días para sumarse a uno de los concursos más prestigiosos de la industria olivícola mundial.