La cuenta regresiva para la final del Mundial entre Argentina y España desató una nueva ola de compras en San Juan. Comerciantes que instalaron puestos con camisetas, banderas, cornetas y distintos artículos para alentar a la Selección aseguraron que el movimiento fue intenso durante toda la jornada y que las ventas de último momento sorprendieron incluso a quienes esperaban una demanda más moderada.

"Gracias a Dios se está moviendo muchísimo la venta de banderas, cornetas y camisetas. Pensábamos que la camiseta iba a estar un poco más tranquila, pero se está vendiendo muy bien", aseguró Ana Lía a DIARIO HUARPE, una de las vendedoras que trabaja desde el inicio del certamen.

La comerciante explicó que el entusiasmo de los hinchas se mantuvo durante toda la competencia. "Se vendió de todo un poco: camisetas, banderas, cornetas e infladores. La gente está muy emocionada con este Mundial y eso se refleja en las ventas", expresó.

También remarcó que el comportamiento de los compradores respondió a una costumbre habitual. "Al principio parecía un poco tranquilo, pero la gente siempre espera al último momento para salir a comprar. Ahora prácticamente queda muy poca mercadería", comentó.

Los productos más buscados

Entre los artículos más solicitados aparecieron las camisetas para adultos, aunque también hubo una fuerte demanda de productos infantiles. Según detalló la vendedora, las camisetas para niños se ofrecían a $18.000, las de adultos a $25.000, los conjuntos infantiles a $50.000 y las banderas pequeñas desde $10.000.

Además de la indumentaria oficial, los clientes buscaron bubucelas, trompetas, banderas para vehículos, pinturas para el rostro y otros accesorios para vivir la final con todo el color albiceleste.

Ventas récord durante todo el Mundial

Ana Lía aseguró que el nivel de ventas superó ampliamente las expectativas. "Todos los partidos fueron una locura. Nunca imaginábamos que iba a ser así. Incluso hubo momentos en los que nos quedamos sin mercadería y tuvimos que conseguir nuevos productos para seguir trabajando", afirmó.

Carla, otra de las comerciantes presentes en el lugar, coincidió con ese balance positivo. "Hoy estamos liquidando prácticamente todo el stock. Desde que comenzó el Mundial trabajamos muy bien, pero este último día fue el de mayor movimiento", señaló.

La vendedora agregó que "las cornetas, bubucelas, pinturas, banderas y camisetas, tanto bordadas como sublimadas, fueron los artículos más pedidos". También destacó que "la respuesta del público fue excelente y estamos muy agradecidos con todos los clientes porque las ventas fueron muy buenas desde el primer partido hasta la final". Con la mercadería casi agotada, los puestos comenzaron a prepararse para cerrar una campaña que dejó un balance más que positivo en la previa del partido decisivo.