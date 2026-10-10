Un acoplado de gran porte se desprendió de un camión y terminó incrustado contra el guardarraíl de la Ruta Nacional 40, en Capital, a la altura del supermercado mayorista Macro. El episodio ocurrió mientras el transporte circulaba de sur a norte y, pese a la magnitud de la estructura, no hubo heridos ni se registraron otros vehículos involucrados.

De acuerdo con la información relevada en el lugar, el conductor del camión advirtió que el acoplado se había soltado y frenó la marcha. Esa reacción evitó que la situación derivara en un accidente de mayores consecuencias, ya que la estructura quedó detenida junto a la defensa metálica, sin volcar ni impactar contra otros rodados.

Quedó cerca del cartel de ingreso a San Juan

El acoplado, que viajaba sin carga, terminó muy cerca de la cartelería vial que indica el ingreso a la ciudad de San Juan y orienta a los conductores hacia distintos destinos. La ubicación generó preocupación por el riesgo que podría haber representado para quienes transitaban por ese sector de la ruta.

El acoplado quedó contra el guardarraíl, cerca de la cartelería que señala el ingreso a la ciudad de San Juan. (Foto Martín Britos / DIARIO HUARPE)

El transportista, un hombre mayor de edad, no sufrió lesiones. Tampoco se reportaron personas heridas como consecuencia del desprendimiento.

Tras el incidente, personal de la misma empresa transportista llegó al lugar con una grúa para retirar el acoplado y despejar el sector. La intervención policial y privada permitió resolver la situación sin consecuencias mayores.