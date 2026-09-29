Un actor fue víctima de doble estafa: cuentas vacías y perdió sus ahorros

El recordado actor Jorge Martínez atraviesa un momento desgarrador tras sufrir un engaño tecnológico que liquidó sus finanzas. El caso salió a la luz por intermedio del periodista Nahuel Saa y causó enorme conmoción en el espectáculo. Delincuentes informáticos montaron una trampa doble que terminó arrebatándole absolutamente todo el capital que guardaba en el sistema bancario.

El primer paso de esta maniobra delictiva se originó mediante una plataforma web donde utilizaban imágenes apócrifas de personalidades famosas generadas mediante inteligencia artificial. Los estafadores mantuvieron contacto periódico durante catorce días para convencer a la víctima sobre supuestas ganancias generadas por su participación.

El propio artista expresó la secuencia exacta en la que advirtió la maniobra: "Cuando llegaron a los $19.300 de intereses me preguntaron a dónde me los mandaban y les dije que a mi cuenta. Les di mi cuenta, como un bol…, y cuando fui al banco a la tarde me habían dejado en cero mis cuatro cuentas". Luego del incidente, Martínez detectó que los contactos provenían de líneas radicadas en España e Inglaterra.

El calvario lejos estuvo de concluir allí, dado que una segunda estratagema entró en juego utilizando la identidad falsa de una conocida tienda internacional. Los malvivientes argumentaron que le entregarían una recompensa en efectivo por registrar buen historial de uso dentro de la aplicación de compras.

El actor brindó precisiones sobre cómo ejecutaron este último paso: "Mandé a comprar unos artículos y me llamaron diciendo que como era tan buen cliente esa semana me iban a depositar 500 mil pesos en mi cuenta". La víctima entregó nuevamente los datos para recibir el beneficio pero el resultado fue devastador: "Me pidieron mi cuenta para hacer el depósito y se las di. Cuando volví a ir al banco, chau. Me sacaron los $1400 dólares que había depositado en el banco". Con este último movimiento, los atacantes le sacaron también el dinero en moneda extranjera que poseía.