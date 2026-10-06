Un adolescente de 13 años murió luego de sufrir un accidente mientras circulaba en un cuatriciclo en la localidad correntina de Monte Caseros. La víctima fue identificada como Felipe Nicolás Carlino, quien fue encontrado sin vida junto al vehículo después de que sus familiares iniciaran una búsqueda al no regresar.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 4 de octubre, alrededor de las 18, en un camino interno ubicado en inmediaciones de la ruta provincial 47, en una zona rural del departamento Monte Caseros.

El adolescente había salido en un cuatriciclo

Según las primeras informaciones policiales, Felipe se desplazaba a bordo de un CForce 450L 4x4. Por motivos que todavía no fueron establecidos, perdió el control del rodado y sufrió un accidente.

Al no regresar, comenzaron a buscarlo por las inmediaciones. Finalmente, el adolescente fue encontrado sin vida junto al cuatriciclo.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el vehículo se habría despistado de la traza de tierra a la altura del kilómetro 9, provocando lesiones de extrema gravedad.

Investigan cómo ocurrió el accidente

La mecánica del siniestro todavía no fue determinada de manera concluyente. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, que deberá establecer qué ocurrió antes del accidente y bajo qué circunstancias se produjo el despiste y posterior vuelco del vehículo.

El cuerpo del adolescente fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia médico-legal y las actuaciones correspondientes.

Conmoción en la comunidad educativa

La muerte de Felipe generó conmoción en Monte Caseros y en localidades cercanas. El adolescente era alumno de segundo año de la Escuela Familiar Agrícola EFA “Mocoví”, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá.

Desde la institución educativa expresaron su dolor y acompañaron a sus familiares, amigos y compañeros. “Felipe será recordado con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir momentos en nuestra comunidad educativa”, expresaron en un mensaje de despedida.