Un adolescente de 15 años lucha por su vida tras una golpiza grupal

Santiago Herrero, un joven de 15 años, se encuentra internado en grave estado tras ser víctima de una emboscada en Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, donde un grupo de personas lo atacó por la espalda. Su madre, María Laura, brindó detalles del momento y afirmó que "No fue una pelea. Lo agarraron por atrás y ni siquiera pudo defenderse".,

Durante la agresión, el adolescente intentó huir, pero uno de los atacantes le arrojó una botella de vidrio que impactó directamente en su cabeza. La violencia del golpe provocó un hundimiento de cráneo que afectó el cerebro.

María Laura describió la reacción de los presentes al señalar que "Los amigos se impresionaron por el ruido que hizo el golpe y porque al tocarle la cabeza sintieron el hueco".

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba para recibir tratamiento especializado. Allí fue sometido a una neurocirugía con el fin de remover coágulos y aliviar la presión interna. Aunque la operación resultó favorable, los médicos advirtieron que las primeras 48 horas posteriores son vitales para evaluar la evolución clínica y posibles secuelas.,

Por el momento, la Fiscalía de Instrucción de la ciudad turística trabaja activamente para identificar a los agresores, sobre quienes aún no se disponen datos concretos. En paralelo, familiares y conocidos de Santiago iniciaron cadenas de oración pidiendo por su salud.