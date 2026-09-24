Un adolescente de 16 años que se había extraviado en la zona del Dique de Ullum fue rescatado durante la noche del miércoles, luego de pedir ayuda al 911. El joven logró ser localizado por efectivos policiales y posteriormente personal de Bomberos realizó el operativo para ponerlo a resguardo. Finalmente, fue entregado a su madre en buen estado de salud.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:36, en jurisdicción de la Comisaría 30ª. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un adolescente que se había perdido en la zona y que solicitaba auxilio.

Lo encontraron junto al río

Cuando los efectivos llegaron al lugar, comenzaron la búsqueda y lograron divisar al menor. El adolescente se encontraba al costado del río y utilizaba la luz de su teléfono celular para intentar hacerse visible y facilitar su ubicación.

Una vez que fue localizado, intervino personal del Destacamento de Bomberos, que realizó las tareas correspondientes para retirarlo de la zona y ponerlo a salvo.

El operativo permitió concretar el rescate durante la noche, en un sector donde la falta de luz podía dificultar la orientación y el desplazamiento.

Fue entregado a su madre

Después del rescate, el adolescente fue trasladado hasta un lugar seguro y quedó bajo resguardo de los efectivos.

Posteriormente, fue entregado a su madre, una mujer de 45 años. Según el reporte policial, el joven se encontraba en buen estado de salud y no necesitó asistencia médica.

El caso quedó registrado como una intervención conjunta entre la Policía y Bomberos tras el pedido de auxilio realizado a través del 911, línea que en San Juan centraliza las emergencias policiales y de rescate.