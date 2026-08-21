Un adolescente de 14 años fue detenido en Salvador Mazza, Salta, después de ingresar con un rifle a una escuela primaria y mostrárselo a alumnos de segundo grado. El hecho ocurrió el martes por la tarde en el Centro Educativo N°8130 “La Huerta”.

De acuerdo con la investigación, el menor ingresó al establecimiento con un rifle calibre .22 y se dirigió directamente hasta un aula donde se encontraban los chicos de segundo grado. Allí exhibió el arma y luego se retiró del lugar. Las cámaras de seguridad de la institución registraron el episodio y permitieron identificarlo.

Tras recibir el aviso, la Policía desplegó un operativo y logró localizar al adolescente. Durante el procedimiento también se secuestró el rifle, que quedó a disposición de la Justicia para ser sometido a pericias.

Qué investiga la Justicia

Por tratarse de un menor de edad, interviene el juzgado correspondiente de la provincia de Salta. La investigación busca determinar si el arma estaba cargada al momento del ingreso, a quién pertenece y cómo llegó a manos del adolescente.

También se intenta establecer qué motivó al joven a llevar el rifle hasta la escuela y dirigirse específicamente al aula de segundo grado. Por el momento, las autoridades indicaron que no hubo amenazas hacia los alumnos ni los docentes.

El caso fue caratulado como portación ilegítima de arma de fuego. Además, personas vinculadas a la institución señalaron que el adolescente había dejado de concurrir a la escuela debido a problemas de conducta.

El episodio generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa, mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias en las que el menor ingresó armado al establecimiento y el origen del rifle.