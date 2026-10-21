Un adolescente está grave tras chocar en moto contra un camión en Iglesia

Un adolescente se encuentra peleando por su vida en el Hospital Rawson tras protagonizar un violento siniestro vial en la zona de Colola en el departamento Iglesia. El grave hecho ocurrió este martes cerca de las 18.30 en la intersección de calle González y La Vicuñita a metros de la Escuela Vélez Sarsfield en la salida norte del complejo La Vicuñita.

El hecho involucró a una motocicleta que circulaba de este a oeste y terminó impactando de lleno contra la parte trasera del carretón que remolcaba un camión cuando este salía del predio. Testigos en el lugar indicaron que el joven viajaba a alta velocidad y no llevaba casco protector aunque la investigación determinará la mecánica exacta del siniestro.

Luego del impacto el motociclista fue atendido de urgencia y derivado en primera instancia al Hospital Tomás Perón ubicado en Rodeo. Ante la severidad de sus heridas fue enviado al hospital de Jáchal y finalmente trasladado en código rojo al Hospital Rawson donde permanece internado en delicado estado de salud.

Las autoridades policiales procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta y del camión para realizar las pericias correspondientes en el sitio del accidente. Los investigadores continúan analizando las responsabilidades del hecho para esclarecer por completo cómo se desencadenó el violento impacto vial en Iglesia.