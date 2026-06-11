Un adolescente gastó más de $6.000.000 de ahorros familiares en apuestas

En una situación que conmocionó a una familia de Misiones, una mujer descubrió que no podía pagar los medicamentos que necesita para su tratamiento oncológico porque su tarjeta había sido bloqueada. El hecho ocurrió cuando intentó realizar una compra en una farmacia de Posadas y, tras averiguar qué había sucedido, encontró una explicación inesperada.

La causa del bloqueo estaba vinculada a una deuda superior a los $6,8 millones generada en plataformas de apuestas online. Según pudo reconstruirse posteriormente, el responsable de los movimientos era su propio hijo, un adolescente de 13 años que había utilizado los datos de la tarjeta para realizar depósitos en distintos casinos virtuales.

De acuerdo con la información difundida, las operaciones se extendieron durante varias semanas sin que los padres advirtieran lo que estaba ocurriendo. Los ingresos de dinero se realizaron en diferentes portales de juego y, con el paso del tiempo, terminaron acumulando una suma millonaria.

El episodio volvió a poner el foco sobre una problemática que crece en todo el país: el acceso de menores de edad a plataformas de apuestas por internet. Aunque la normativa vigente contempla la protección integral de niños y adolescentes y los sitios de juego prohíben el ingreso de personas menores de 18 años, los controles continúan mostrando dificultades para impedir este tipo de situaciones.

Mientras tanto, la familia inició acciones legales y también gestiones ante la entidad bancaria con el objetivo de intentar revertir los cargos registrados en la tarjeta. Sin embargo, la urgencia sanitaria quedó condicionada por el problema financiero, ya que la mujer no pudo adquirir la medicación que necesita para continuar con su tratamiento.

El caso ocurrido en San Javier expuso con fuerza dos preocupaciones que generan cada vez más atención: el avance de la ludopatía infantil en entornos digitales y las falencias en los mecanismos de control, tanto dentro de las plataformas de apuestas como en el uso de tarjetas de adultos por parte de menores.