Un adolescente murió apuñalado tras una fiesta por el Día del Estudiante

Un adolescente de 17 años murió este lunes luego de ser atacado con un arma blanca durante una pelea registrada a la salida de una fiesta privada por el Día del Estudiante, en Pocito. La víctima, identificada como Uriel Ríos, fue trasladada de urgencia con graves heridas en el tórax, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. Otro adolescente, que sería su hermano gemelo, también resultó herido.

El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la Quinta Don Pedro, ubicada sobre calle Alfonso XIII, entre calles 13 y 14, en Pocito. De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el enfrentamiento se habría producido en el marco de una fiesta para menores y terminó con dos adolescentes heridos por armas blancas.

Según los primeros datos, los agresores escaparon del lugar a bordo de un automóvil y son intensamente buscados por la Policía. La investigación procura determinar cómo comenzó la pelea, cuántas personas participaron y quiénes fueron los responsables del ataque.

El operativo sanitario comenzó alrededor de las 6 de la mañana. A esa hora, una ambulancia del servicio 107 trasladó a Uriel Ríos, de 17 años, desde el Hospital Federico Cantoni hacia un centro de mayor complejidad. El adolescente presentaba profundas heridas provocadas con un arma blanca en la zona del tórax. Según los primeros reportes, habría sido encontrado con el cuchillo todavía clavado en el pecho.

Ríos ingresó acompañado por su madre. Quince minutos después, otra ambulancia procedente de Pocito trasladó a su hermano, también de 17 años, quien presentaba heridas punzocortantes en el tórax y en el miembro superior izquierdo. El joven fue acompañado por su padre.

Los padres de ambos adolescentes, oriundos de Rawson, señalaron que sus hijos habrían sido atacados durante la fiesta. En principio, no pudieron aportar información precisa sobre la identidad de los agresores.

Los dos jóvenes recibieron asistencia médica de urgencia. Sin embargo, la gravedad de las lesiones sufridas por Uriel Ríos derivó posteriormente en su fallecimiento.

En paralelo, personal policial inició la búsqueda de los presuntos atacantes y trabaja sobre distintas pistas para identificar el vehículo en el que habrían escapado. También se recaban testimonios de las personas que se encontraban en la fiesta para reconstruir la secuencia del enfrentamiento.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia de Menores debido a que, según las primeras informaciones, el presunto autor o los presuntos autores también serían menores de edad. Por el momento, no fueron informadas detenciones y la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del homicidio.