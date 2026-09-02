Un adolescente atacó brutalmente a un gato en plena calle de Temperley y la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El animal terminó con graves lesiones en la cabeza y permanece internado con pronóstico delicado, mientras vecinos y organizaciones protectoras reclamaron una rápida intervención de las autoridades.

El hecho ocurrió sobre la calle Florencio Varela. En las imágenes se observa al estudiante, vestido con el uniforme de su colegio, caminando por la vereda hasta advertir la presencia del gato, que estaba acostado.

El joven se acercó al animal y, en un primer momento, lo acarició. Sin embargo, segundos después le pisó la cabeza. Tras la agresión, el gato logró alejarse como pudo, mientras el adolescente continuó caminando por la calle.

El estado del gato

La secuencia provocó una fuerte reacción entre vecinos y usuarios de las redes sociales, que expresaron su indignación por el maltrato.

Según informaron medios locales, el animal permanece bajo atención veterinaria intensiva debido a las lesiones que sufrió en la zona craneal. Su estado es delicado y los profesionales intentan mantenerlo con vida.

Las imágenes del ataque rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron pedidos para que el responsable sea identificado.

Reclaman una respuesta

Vecinos de Temperley y organizaciones dedicadas a la protección animal reclamaron una intervención urgente de las autoridades frente al episodio.

Entre los pedidos aparece la identificación del adolescente y que sus padres se hagan responsables por lo ocurrido. El caso también volvió a poner en discusión la necesidad de una respuesta frente a situaciones de maltrato animal y de mecanismos que permitan actuar ante hechos registrados en la vía pública.

La agresión quedó registrada en video y ahora se espera conocer qué medidas se tomarán a partir de la difusión de las imágenes y del estado de salud del gato.