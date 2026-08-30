Una situación insólita se vivió en el fútbol chileno cuando un alcanzapelotas ingresó al campo de juego y terminó frenando un ataque de su propio equipo en los minutos finales de un partido.

El episodio ocurrió durante el encuentro entre Unión Española y Rangers, correspondiente a la Primera B de Chile, disputado en el estadio Santa Laura. Rangers ganaba 1-0 y el conjunto local buscaba desesperadamente conseguir el empate.

La insólita escena tuvo lugar a los 88 minutos, cuando Unión Española intentaba generar una de sus últimas oportunidades para llegar a la igualdad.

En ese momento, Cristóbal Jaramillo encabezó una jugada ofensiva y envió un centro largo hacia el área visitante. Sin embargo, cuando el ataque todavía estaba en desarrollo, apareció un protagonista inesperado que terminó alterando completamente la acción.

Un alcanzapelotas que se encontraba en las inmediaciones ingresó al terreno de juego, interrumpió la jugada y provocó que el avance de Unión Española quedara detenido.

Lo llamativo del episodio es que el joven no favoreció al equipo rival, sino que terminó perjudicando a su propio conjunto, que estaba buscando el empate en el tramo final del partido.

La acción rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó sorpresa entre los espectadores, justamente porque ocurrió cuando Unión Española necesitaba aprovechar cada segundo para intentar rescatar al menos un punto.

El encuentro se encontraba en una instancia decisiva: Rangers ganaba por la mínima y Unión Española tenía pocos minutos para evitar la derrota. En ese contexto, la interrupción del alcanzapelotas generó todavía más incredulidad entre los protagonistas y quienes seguían el partido.

El video de la insólita situación comenzó a circular rápidamente en redes sociales y fue compartido por distintas cuentas vinculadas al fútbol internacional.