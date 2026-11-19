Un hombre de 53 años quedó imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego luego de un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Malvinas Argentinas, en Jáchal. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una escopeta, seis cartuchos calibre 16 y una pieza aparentemente perteneciente a un arma de fuego.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 21ª, que realizaron una requisa en el inmueble. Tras encontrar los elementos, se comunicaron con el fiscal de turno para avanzar con las actuaciones judiciales.

Qué encontraron durante el allanamiento

De acuerdo con la información policial, el arma secuestrada era una escopeta larga que no tenía marca ni numeración visible. También encontraron seis cartuchos calibre 16, de los cuales cinco serían marca Orbea y uno marca Dos Leones.

Además, los efectivos hallaron una pieza que aparentemente pertenecería a un arma de fuego. Todos los elementos fueron secuestrados durante el procedimiento.

Intervino la Justicia

Luego del hallazgo, se mantuvo comunicación telefónica con el fiscal en turno, quien dispuso iniciar el procedimiento especial de flagrancia. Los elementos quedaron secuestrados y bajo custodia policial.

El hombre de 53 años quedó imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego, según informó la Policía de San Juan. La investigación continuará bajo la intervención de la Justicia.