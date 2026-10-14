Un estudiante de 17 años baleó este miércoles 14 de octubre a un compañero de 18 dentro del baño de una escuela de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. La víctima recibió dos disparos, uno en el abdomen y otro en un brazo, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente. El adolescente señalado como responsable quedó demorado mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

El episodio ocurrió en la Escuela N° 58 "Independencia Argentina", ubicada en la intersección de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca, en la localidad de Villa Dorrego, González Catán. Según las primeras informaciones policiales, ambos estudiantes se encontraban dentro de uno de los baños del establecimiento cuando se produjeron los disparos.

Tras el hecho, las autoridades escolares dieron aviso al 911 a las 12.56. Cinco minutos después, alrededor de las 13.01, efectivos de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegaron al establecimiento. Sin embargo, para ese momento, los docentes ya habían trasladado al joven herido en un vehículo particular hasta el Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con los datos preliminares, el arma utilizada fue una pistola Bersa calibre .22, que fue descartada después del episodio y posteriormente secuestrada por los investigadores. En tanto, el alumno de 17 años fue reducido dentro del establecimiento educativo y quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La versión que dio el alumno baleado antes de ingresar al quirófano

Uno de los datos que podría resultar clave para esclarecer el episodio surgió del propio testimonio de la víctima. Antes de ingresar al quirófano, el estudiante de 18 años alcanzó a conversar con personal de enfermería y aseguró que el joven que le había disparado era su amigo.

Según trascendió, el herido explicó que ambos se encontraban en el baño cuando su compañero comenzó a mostrarle el arma de fuego y, en esas circunstancias, se habrían producido los disparos de manera accidental.

Sin embargo, esta versión todavía no fue corroborada por la Justicia y forma parte de las hipótesis que deberán analizar los investigadores para determinar si se trató de un accidente o si existió alguna otra circunstancia que provocó el hecho.

La investigación quedó a cargo del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza. Además de reconstruir lo ocurrido dentro del baño, las autoridades buscan establecer cómo ingresó el arma al establecimiento educativo.

Por el momento, no se difundieron nuevos detalles sobre la evolución del estudiante herido, mientras continúa la investigación judicial.