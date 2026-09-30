Conmoción y horror se viven en Eslovaquia tras registrarse un brutal ataque en el interior de una escuela primaria ubicada en la localidad de Staškov, al noroeste del país. Un alumno de 13 años atacó a estocadas a su profesora con un cuchillo, causándole la muerte de manera instantánea, e hirió a otras dos personas que se encontraban en el establecimiento educativo.

El dramático episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este martes, justo después de haber finalizado la primera hora de clase. De acuerdo con las primeras informaciones oficiales brindadas por las autoridades locales, el adolescente irrumpió con un arma blanca de gran tamaño y agredió de forma directa a la docente, una mujer de 61 años, quien no sobrevivió al impacto de las heridas producidas por la agresión.

Durante el mismo ataque, otra profesora que intentó intervenir resultó lesionada, mientras que un estudiante recibió heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde permanece internado en estado crítico. Los servicios de emergencia acudieron con rapidez al lugar para contener la crisis, al tiempo que las fuerzas de seguridad montaron un cerco de contención alrededor del colegio.

El agresor fue aprehendido en el lugar por personal policial y quedó inmediatamente bajo custodia, imputado en una causa por homicidio. Mientras avanzan las actuaciones periciales, las autoridades intentan reconstruir cómo el menor logró ingresar el arma al colegio y cuáles habrían sido las motivaciones detrás del hecho.

El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, expresó sus profundas condolencias a la comunidad escolar y advirtió sobre la creciente necesidad de atender los episodios de violencia e intolerancia en la sociedad.