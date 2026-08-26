Un alumno de 14 años llevó un arma de fuego a una escuela de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo dentro de un aula. El proyectil terminó impactando contra una pared y no hubo personas heridas.

El episodio ocurrió este martes y generó preocupación entre estudiantes, docentes y familias de la comunidad educativa. Según las primeras informaciones, el adolescente ingresó con el arma al establecimiento y, mientras la manipulaba dentro de uno de los salones, se produjo la detonación.

El disparo no alcanzó a ninguna persona. El proyectil quedó incrustado en una pared del aula, lo que evitó que el episodio terminara con estudiantes o trabajadores lesionados.

Activaron el protocolo de emergencia

El director de la escuela intervino inmediatamente después de escuchar el disparo y dio aviso a la Policía. Minutos más tarde llegaron efectivos de la Comisaría Segunda, que resguardaron a la comunidad educativa y comenzaron con las primeras actuaciones.

También fueron informadas la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán. Las autoridades activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones con el objetivo de contener a los estudiantes y al personal del establecimiento.

Luego de la intervención policial, el adolescente fue entregado a sus padres mientras continúa la investigación judicial.

Investigan cómo consiguió el arma

Uno de los principales interrogantes que deberán responder los investigadores es cómo el menor obtuvo el arma de fuego y cómo consiguió ingresarla a la escuela.

Por el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el tipo de arma utilizada ni sobre las circunstancias que llevaron al adolescente a manipularla dentro del aula.

La investigación también buscará determinar si el arma pertenecía a algún integrante de su entorno familiar o cómo llegó a manos del estudiante.

El hecho volvió a generar preocupación por la presencia de armas en establecimientos educativos y por los riesgos que implica que un adolescente pueda acceder a este tipo de elementos.

Por ahora, la principal consecuencia fue el fuerte impacto que provocó el episodio dentro de la comunidad escolar, aunque la rápida intervención del personal permitió evitar una tragedia mayor.