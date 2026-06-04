Un docente de música de 37 años resultó gravemente herido luego de ser golpeado por un alumno de 17 años dentro de un aula del Colegio San José de Tandil. Como consecuencia de la agresión, sufrió fracturas en la mandíbula, el pómulo y el cráneo, debió ser sometido a una intervención quirúrgica y continúa internado.

El hecho ocurrió el lunes 1 de junio, cerca de las 11, en el establecimiento educativo ubicado sobre calle Chacabuco. La secuencia previa al ataque fue registrada por otro estudiante y el video comenzó a circular en redes sociales, generando conmoción en la comunidad educativa.

Según la reconstrucción realizada a partir de la denuncia y de fuentes policiales, el episodio se inició cuando uno de los alumnos arrojó una silla dentro del aula. Ante esa situación, el profesor Gastón Maximiliano Valdez intervino para separar a los estudiantes y reorganizar el mobiliario.

Durante esa maniobra, al mover uno de los pupitres, el docente habría derribado accidentalmente el teléfono celular perteneciente al adolescente. Instantes después, el joven reaccionó de manera violenta y le propinó un golpe de puño en el rostro.

La agresión provocó lesiones de gravedad. Los médicos diagnosticaron fractura de mandíbula, fractura de pómulo y una fractura de cráneo en la región parietal izquierda. Debido a la complejidad del cuadro, Valdez fue operado y permanece internado en un sanatorio de la ciudad.

Investigación judicial

La denuncia fue presentada por Alberto Fabián Valdez, padre del docente. A partir de esa presentación se inició una causa por lesiones graves que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de Tandil, encabezada por el fiscal Damián Borean.

Hasta el momento, la declaración testimonial de la víctima no pudo ser incorporada al expediente debido a su estado de salud.

Por otra parte, trascendió que el estudiante involucrado fue suspendido por diez días mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Repudio y movilización

Tras conocerse el caso, las autoridades del Colegio San José difundieron un comunicado en el que repudiaron el ataque. "La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. ¡Gastón, estamos con vos! Violencia cero", expresaron.

El episodio reavivó el debate sobre la violencia en los establecimientos educativos. En ese contexto, más de mil personas participaron de una marcha en Tandil convocada por docentes, estudiantes y organizaciones sindicales para reclamar medidas de protección para los trabajadores de la educación.

Durante la movilización se presentó un petitorio en el que se solicitó una mayor intervención institucional ante situaciones de violencia, la creación de espacios de contención para las comunidades afectadas y el fortalecimiento de los equipos de orientación escolar.

Además, se pidió la conformación de una mesa intersectorial para diseñar estrategias preventivas y promover acciones de convivencia democrática y resolución pacífica de conflictos.

Según informaron fuentes vinculadas al sistema educativo local, la primera reunión de trabajo para abordar la problemática está prevista para los próximos días.