Un estudiante sanjuanino fue seleccionado entre los 15 finalistas de la 11.ª Competencia Argentina de Tecnología (OATec) – Desafío Aeroespacial, organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). La instancia final se realizará el 30 y 31 de octubre en la Sede Distrito Tecnológico de la universidad.

El representante de San Juan es Manuel de la Cruz Montilla Sánchez, alumno del Colegio Integral Independencia, quien quedó seleccionado entre 1.800 estudiantes pertenecientes a 297 colegios de todo el país.

Un desafío con jóvenes de todo el país

Los 15 finalistas representan a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut, y competirán en distintas instancias vinculadas con el desafío aeroespacial.

Durante la final se evaluará el conocimiento general sobre la temática planteada, la capacidad para planificar y resolver problemas, la habilidad manual, la economía de esfuerzo y la capacidad expositiva de los participantes.

“Cada edición de la OATec confirma el enorme potencial técnico de los jóvenes de todo el país”, destacó el ingeniero Marcelo Perotti, presidente de la OATec, quien además remarcó el compromiso de generar espacios para poner a prueba el talento y la vocación de los estudiantes.

Becas para estudiar en el ITBA

La competencia también tendrá como incentivo la posibilidad de acceder a becas para continuar una carrera de grado en el ITBA. El primer puesto recibirá una beca del 100%, el segundo del 75% y el tercero del 50%.

Además, los colegios representados en la instancia final recibirán un trofeo y diploma, junto con kits de equipamiento de laboratorio.

Una competencia para despertar vocaciones

La Competencia Argentina de Tecnología es una iniciativa del ITBA orientada a despertar vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes. La propuesta busca fomentar el uso del método científico, la abstracción y el pensamiento crítico.

En esta edición, la competencia tendrá como eje el Desafío Aeroespacial, con 15 estudiantes que llegaron a la instancia definitiva luego de superar la selección entre alumnos de distintos puntos del país.

Para San Juan, la presencia de Manuel de la Cruz Montilla Sánchez, del Colegio Integral Independencia, marcará la representación provincial en una final que reunirá a estudiantes de ocho provincias argentinas.