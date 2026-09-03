Un amigo de Tinelli reveló la traición contra sus compañeros de Videomatch

El especial de Videomatch llevado a cabo en el estudio de Luzu TV provocó reacciones inmediatas dentro del ambiente del entretenimiento, especialmente entre los referentes que compartieron pantalla en el programa original. En una entrevista con Intrusos, José María Listorti repasó la labor de Marcelo Tinelli en los nuevos medios, el aspecto estético seleccionado para la presentación y la falta de convocatoria a varios miembros del equipo histórico.

Al referirse a la figura del presentador y su permanencia en la industria, el comediante expresó: "A mí me encanta Marcelo, es uno de los conductores que tiene que estar en la tele o en el streaming. Lo que hizo en Infobae no lo vi, pero después vi los recortes y se lo vio bien, te das cuenta que es lo que le gusta".

En relación al vestuario y la imagen exhibida durante la transmisión, la figura pública recurrió al humor para comentar el cambio visual: "Se enderezó, se puso el pelo como se lo tenía que poner, se puso un traje, dejó de usar el oversize que solo le queda bien a Rodrigo De Paul".

Durante la conversación sobre el traspaso generacional y las nuevas plataformas digitales, el entrevistado identificó al fundador del canal como la referencia principal de este formato al afirmar: "Ahora el sucesor de él es Occhiato".

Respecto a la organización del evento y la presencia de los colaboradores históricos del ciclo, el actor detalló la falta de comunicación previa y cuestionó las condiciones de una eventual participación: "A mí no me llamaron para esto, a la mayoría de Videomatch no los llamaron. Si me llamaban para estar sentado no sé si hubiera ido".