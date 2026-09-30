Un apagón afectó a gran parte de San Juan

Un corte de luz afectó a gran parte de San Juan durante la siesta de este miércoles y complicó a los usuarios en distintos puntos de la provincia. El corte comenzó pasadas las 14:45 y alcanzó a varios departamentos, sin que hasta el momento se informara oficialmente qué provocó la interrupción.

Los departamentos afectados

El corte alcanzó a diferentes sectores del Gran San Juan. Entre los departamentos mencionados se encuentran Rivadavia, Santa Lucía, Capital, Chimbas y Rawson.

También se registraron interrupciones en zonas cercanas como Pocito y Albardón, entre otros distritos. La afectación alcanzó a distintos puntos de la provincia durante la tarde de este miércoles.

Sin información sobre las causas

Hasta el momento, Naturgy no emitió un comunicado oficial para explicar el origen del apagón. Mientras continuaban las interrupciones, tampoco se había informado oficialmente cuánto tiempo podría permanecer afectado el servicio. La expectativa estaba puesta en que la empresa o las autoridades provinciales brindaran precisiones durante las próximas horas.

Un corte que alcanzó a varios puntos

El apagón se produjo durante la siesta y generó interrupciones en distintos departamentos sanjuaninos. Hasta el momento de la publicación, la información disponible no establecía una causa oficial para la falla.