La fortuna volvió a sonreír en San Juan: un apostador de la provincia ganó un premio de 2.500.000 pesos en el Telekino durante el sorteo realizado este domingo, según informaron desde la Caja de Acción Social.

La jugada ganadora fue registrada en la Agencia Nº 010, ubicada en el departamento Rawson. El afortunado acertó con el cartón número 168.244 y se convirtió en el único beneficiario de este premio dentro de la provincia.

Tras conocerse el resultado, las autoridades recordaron que el ganador deberá presentarse a reclamar el dinero dentro de los plazos establecidos por el reglamento del juego.

En este caso, el premio tiene fecha de vencimiento: el apostador tendrá tiempo hasta el próximo 29 de junio para realizar el trámite correspondiente y cobrar el monto obtenido.

Desde los organismos vinculados a los juegos oficiales insistieron en la importancia de conservar el cartón en buen estado, ya que constituye el único comprobante válido para acreditar la titularidad del premio.

Además, remarcaron que sin la presentación del ticket original no es posible avanzar con el proceso de validación y pago del premio.

El nuevo ganador se suma así a la lista de apostadores sanjuaninos que lograron importantes premios en juegos de azar, en una provincia donde este tipo de sorteos mantiene una fuerte participación.