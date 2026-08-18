Un árbitro de fútbol murió en un violento choque frontal en Mendoza

Un árbitro de fútbol de 48 años murió este domingo por la noche tras un choque frontal ocurrido en la ruta provincial 60, en Maipú, Mendoza. La víctima fue identificada como Oscar Fernández, conocido en el ambiente futbolístico local como “Chacha”.

El accidente ocurrió cerca de las 20:30, cuando Fernández circulaba en un Peugeot 504 y salió desde el callejón Piperbo hacia la ruta. En ese momento, impactó contra una Volkswagen T-Cross, que habría realizado una maniobra de adelantamiento e invadido el carril contrario, según informaron medios locales.

Fernández fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. El hombre era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento San Martín, y se desempeñaba como árbitro en torneos de fútbol amateur de la zona Este de Maipú.

Cinco personas heridas

El choque también dejó cinco personas heridas, todas ocupantes de la Volkswagen T-Cross. Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo craneal grave y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital El Carmen.

Otra mujer, de 54 años, sufrió fracturas de tibia y peroné y del maxilar inferior, por lo que permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Perrupato.

Además, una joven de 19 años y un hombre de 20 sufrieron politraumatismos graves y fueron derivados al Hospital Central. Un hombre de 52 años, también con politraumatismos, se encuentra estable y consciente en el Hospital Lagomaggiore.

El operativo de asistencia involucró a efectivos de la Policía Vial, la Comisaría 61ª, Tránsito Municipal, Bomberos Voluntarios y personal del Servicio de Emergencias Coordinado. También se utilizó un helicóptero sanitario para trasladar a algunos de los heridos.

Una pistola encontrada en el auto

Durante las tareas posteriores al accidente, la Policía Vial encontró en la guantera del Peugeot 504 una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre .22. El arma fue secuestrada y quedó a disposición de los investigadores para las pericias correspondientes.

La Justicia continúa investigando las circunstancias del choque para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.