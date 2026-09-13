Lo que comenzó como una colaboración para una pequeña parroquia de San Luis terminó convirtiéndose en una oportunidad impensada. Tomás Valentín Gómez tiene 27 años, es argentino y fue elegido para participar en la confección de las vestiduras que utilizará el papa León XIV durante su próxima visita al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia.

El joven es oriundo de Merlo y su vínculo con la Iglesia comenzó desde muy chico. Su abuelo materno lo llevaba a misa durante los fines de semana y, cuando tenía apenas cinco años, empezó a colaborar en el servicio del altar. Fue allí donde comenzó a interesarse por los colores, las telas y las distintas prendas utilizadas durante las celebraciones religiosas.

El argentino trabaja en Lourdes en las vestiduras que utilizará León XIV.

Años más tarde, en 2016, la parroquia a la que asistía necesitaba renovar algunos ornamentos. Tomás se ofreció a confeccionarlos junto con la sacristana y su madre terminó regalándole una máquina de coser. Aquella experiencia fue el punto de partida de un oficio que fue creciendo hasta transformarse en su propio proyecto, llamado Joseph.

Con el tiempo comenzaron a llegar encargos desde distintos puntos del país. Sacerdotes de San Luis, La Rioja, Córdoba y otras provincias solicitaron sus trabajos, e incluso algunas de sus piezas llegaron hasta la Catedral de Buenos Aires.

En 2019, mientras estudiaba Abogacía, viajó al Vaticano para participar de una experiencia de servicio litúrgico en la Basílica de San Pedro. Durante ese mismo viaje conoció por primera vez Lourdes, un lugar que terminaría marcando su historia.

Tras regresar a Argentina ingresó al seminario, donde permaneció durante tres años. Después tomó otro camino, comenzó a estudiar Protocolo y Ceremonial y trabajó en el sector de eventos. Sin embargo, los pedidos de vestimentas religiosas reaparecieron y volvió a encender la máquina de coser en sus tiempos libres.

El encargo que lo llevó hasta León XIV

En agosto de 2025, Tomás regresó a Lourdes como voluntario. Lo que inicialmente iba a ser una estadía de dos semanas terminó extendiéndose después de que sacerdotes argentinos y miembros del santuario le propusieran continuar colaborando.

Tiempo después recibió una invitación formal del rector del santuario para volver a Francia. Allí comenzó a trabajar junto con la hermana Marta, encargada del taller de costura de Lourdes.

Fue entonces cuando llegó el encargo más importante de su carrera: colaborar en las vestiduras que utilizará León XIV durante su visita prevista para el 26 y 27 de septiembre.

El trabajo incluye la vestidura principal que usará el Papa durante la misa, además de prendas para sacerdotes y diáconos. También confeccionarán una mitra y una estola blanca para su llegada a la Gruta y la tradicional procesión de las velas.

El verde será el color predominante por tratarse del Tiempo Ordinario dentro del calendario litúrgico. Las piezas tendrán además detalles blancos y dorados, una cruz, una rosa bordada y el escudo papal.

Para Tomás, el encargo tiene además una fuerte carga emocional. “Vestir al Papa es un honor inmenso”, expresó el joven, quien ya había tenido la oportunidad de conocer al papa Francisco durante su paso por Roma en 2019.