El enólogo mendocino Gabriel Ansiaume murió este jueves tras sufrir un trágico accidente de montaña en Francia. El andinista de 39 años cayó desde varios metros de altura en la Aiguille du Peigne, una cumbre del macizo del Mont Blanc. Se encontraba realizando una travesía junto a un primo que también resultó gravemente herido.

El fatal episodio ocurrió cerca del mediodía francés en una de las paredes rocosas más frecuentadas de los Alpes europeos. Ambos escaladores perdieron el equilibrio y se precipitaron al vacío durante el proceso de descenso. La cima donde sucedió el hecho alcanza una altura de 3.192 metros sobre el nivel del mar.

El complejo rescate en la montaña

Otros escaladores que circulaban por la misma cresta advirtieron la caída y dieron aviso urgente a los servicios de emergencia. Los rescatistas del Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Chamonix llegaron rápidamente al lugar. Al arribar confirmaron que uno de los deportistas ya había perdido la vida por el impacto.

El montañista sobreviviente fue evacuado en helicóptero y trasladado de urgencia al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya. Allí debió ser sometido a una intervención quirúrgica por las graves lesiones sufridas. Actualmente permanece internado en proceso de recuperación bajo estricta observación médica.

La principal hipótesis del accidente

Las autoridades francesas indicaron que los dos montañistas habían completado la etapa de ascenso sin ningún tipo de contratiempos. El accidente se desencadenó durante el trayecto de bajada mientras practicaban la técnica de rapel. La ruta elegida por la pareja es un sendero habitual entre los escaladores experimentados.

El entorno de las víctimas maneja una hipótesis sobre los instantes previos a la tragedia. Creen que el siniestro ocurrió en un tramo de bajada libre cuando ambos se encontraban desenganchados de las clavijas de seguridad. Un pequeño tropiezo o enganche habría bastado para que perdieran el equilibrio y cayeran por el corredor rocoso.

Conmoción en el ámbito vitivinícola

Ansiaume había viajado a Europa por compromisos laborales y aprovechó la estadía para escalar junto a su primo residente en Francia. Su muerte causó un profundo dolor en toda la industria vitivinícola de la provincia de Mendoza. El profesional era muy valorado por su amplia experiencia y su excelente calidad humana.

Conocido por sus allegados como "Rata", había desarrollado recientemente la línea de vinos Contrabando para Bodegas Tierras Altas. Ese proyecto lo impulsó junto a su colega Federico Vargas Arizu, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en las redes sociales. Las autoridades francesas mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del trágico accidente.

Antecedente de rescate en los Andes

En un hecho vinculado a los peligros de alta montaña, la Gendarmería Nacional concretó un exitoso operativo en la provincia de Mendoza. Efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña rescataron a cuatro personas extraviadas en la cordillera de los Andes. El incidente se registró a mediados de julio en las inmediaciones del conocido Cerro Penitentes.

La patrulla de la fuerza federal acudió al kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional 7 tras recibir una alerta de emergencia. Los especialistas desplegaron un intenso rastrillaje con equipamiento técnico para operar en terrenos de alta complejidad climática. Luego de varias horas de búsqueda metódica lograron establecer contacto directo con los ciudadanos perdidos.

El personal de rescate comprobó que todos presentaban un buen estado físico general pese a las temperaturas extremas. Les suministraron infusiones calientes y alimentos para asegurar su rápida estabilización térmica y energética. El proceso de evacuación concluyó sin incidentes y todos retornaron a salvo a la base operativa táctica.