El estudiante argentino Martín Ezequiel Pulitano, de 20 años, fue premiado junto a su equipo en HackHarvard 2026 por desarrollar FEEL, un dispositivo con inteligencia artificial pensado para asistir a personas ciegas durante sus desplazamientos. El proyecto obtuvo tres reconocimientos, entre ellos el primer premio general de la competencia.

Pulitano cursa el tercer año de Ingeniería Informática en la UCEMA y viajó desde Argentina para participar del hackatón realizado entre el 16 y el 18 de octubre. El certamen reunió a más de 500 estudiantes de 30 universidades y 10 países.

“Somos los ganadores de HackHarvard 2026. Todavía estoy en shock”, escribió después del resultado. También recordó el esfuerzo que implicó la competencia: durante todo el fin de semana durmió apenas 40 minutos.

FEEL fue distinguido además en la categoría Hardware for Good. El objetivo del equipo fue crear una alternativa tecnológica capaz de ayudar a detectar obstáculos y orientar a personas con discapacidad visual.

Cómo funciona FEEL

El dispositivo utiliza sensores que detectan objetos hasta una distancia de 5 metros y cubren un campo de visión de 180°, aunque sus creadores buscan ampliarlo a 360°.

La información se transmite mediante pequeños puntos de presión sobre la mano del usuario. De esa manera, la persona puede percibir de qué dirección proviene un obstáculo y modificar su recorrido antes de chocarlo.

“Las personas ciegas tienen el tacto más desarrollado. Aprovechamos eso e innovamos con inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes”, explicó Pulitano.

El sistema también utiliza la cámara del teléfono celular. La IA puede reconocer el entorno, almacenar lugares frecuentes, estimar tiempos de caminata y emitir alertas frente a situaciones potencialmente peligrosas.

El siguiente objetivo del equipo es incorporar reconocimiento de personas conocidas y mejorar la capacidad del sistema para actuar como guía durante un trayecto.

Un prototipo creado con USD 70

Uno de los datos que llamó la atención del jurado fue el bajo costo del desarrollo. El equipo fabricó el prototipo con una impresora 3D y componentes adquiridos durante la propia competencia por apenas USD 70.

Para Pulitano fue, además, su primera experiencia construyendo hardware. Durante las horas de trabajo tuvieron fallas técnicas, quemaron componentes y estuvieron cerca de no llegar a la entrega.

“Jamás hice hardware en mi vida. Fue la primera vez que hice algo físico con tecnología”, contó.

Incluso durante la presentación debió improvisar frente al jurado y pelar un cable con los dientes para completar una conexión. El prototipo finalmente funcionó y terminó imponiéndose entre cientos de participantes.

De la lista de espera al primer premio

La historia tuvo otro giro antes de comenzar. Pulitano inicialmente había quedado en lista de espera para participar y debió insistir hasta conseguir una vacante.

“Cuando me aceptaron, perdí vuelos con tal de venir, y salió todo bien. Competí contra los mejores del mundo”, relató.

Tras conseguir tres reconocimientos en Harvard, el estudiante continuará su recorrido por Estados Unidos. Su próximo destino será San Francisco, donde participará de otra hackatón mientras continúa formándose en inteligencia artificial, robótica y hardware.