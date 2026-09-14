Un arquero recibió amenazas y su equipo perdió 6-0 en Bolivia

La delegación de Guabirá pidió investigar las amenazas y un posible amaño del partido disputado en Villa Ingenio.

La conmoción se instaló en el fútbol boliviano luego de que Guabirá denunciara amenazas de muerte contra su arquero Juan Manuel Ferrel y su familia antes del partido que el equipo perdió 6-0 ante Always Ready. El entrenador Leonardo Egüez aseguró que las intimidaciones condicionaron al plantel y pidió que el caso sea investigado.

"No podemos hacer un análisis serio si hay amenaza de muerte. Hay cosas raras y se tienen que investigar", afirmó Egüez después del encuentro disputado en Villa Ingenio. Según su denuncia, Ferrel recibió mensajes dirigidos contra su esposa y su madre.

La denuncia del entrenador

El técnico sostuvo que al arquero le exigieron el pago de una suma de dinero y le advirtieron que debía recibir una determinada cantidad de goles durante el partido. "Mi arquero fue amenazado de muerte, su mujer, su mamá", denunció.

Según el relato de Egüez, Ferrel debía permitir tres goles bajo amenaza contra sus familiares. El arquero informó de la situación a sus compañeros antes del comienzo del encuentro.

Un partido marcado por el miedo

El delantero Víctor Ábrego también contó que sintió temor durante el encuentro y explicó que decidió abandonar el campo porque pensó en las posibles consecuencias para sus compañeros y sus familias. "Me salí porque tenía miedo", relató.

Ábrego señaló que temía que una acción suya pudiera generar represalias y que pensó en sus hijos y en el resto de su familia. Ferrel fue reemplazado cerca de los 39 minutos del primer tiempo, cuando Always Ready ya había marcado cuatro goles.

El arquero que ingresó desde el banco recibió otros tres tantos y el encuentro terminó 6-0. La delegación de Guabirá aclaró que su denuncia no apuntaba contra Always Ready, sino contra las amenazas recibidas antes del partido.

Pedido de investigación

Egüez reclamó la intervención de la Federación Boliviana de Fútbol, la Fiscalía y las autoridades nacionales para esclarecer el caso. Desde Always Ready, su abogado Marcelo Ortiz expresó solidaridad con Guabirá y respaldó una eventual investigación.

Según se indicó después del encuentro, la Federación Boliviana de Fútbol iniciaría una investigación formal sobre las amenazas denunciadas y el posible amaño del partido. Hasta ese momento, no se había identificado públicamente el origen de las intimidaciones.