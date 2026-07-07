Un artista cubano radicado en Miami creó una escultura de Lionel Messi en acero inoxidable y sueña con que el capitán de la Selección Argentina pueda conocerla. La obra fue realizada completamente a mano, llevó más de tres meses de trabajo y, según contó su autor, es una pieza única e irrepetible.

En diálogo con GRUPO HUARPE, Ramón Pedraza explicó que la escultura fue hecha con un material preparado para resistir al aire libre. “Esto es una obra hecha de acero inoxidable, puede estar en la intemperie sin problema ninguno”, contó.

El artista aseguró que trabajó cada detalle con las medidas exactas del futbolista argentino. Incluso, remarcó que hasta los botines fueron confeccionados con el número que utiliza Messi. “Está hecha a las medidas exactas de Messi, hasta los tacos tienen el número de él”, detalló.

Ramón contó que la pieza fue realizada completamente de manera artesanal. “La hice a mano completamente, es una pieza única, no puedo repetirla ni yo mismo”, afirmó.

Al explicar por qué eligió a Messi como protagonista de su obra, el artista no dudó. “Messi porque es el dios de nosotros, de aquí de Miami lo adoramos y el mundo lo adora. Es el mejor de todos los tiempos”, expresó.

Aunque nació en Cuba, Ramón dejó en claro su admiración por el capitán argentino y también por el país. “Cubano que ama a Messi y a Argentina”, resumió.

La escultura demandó más de tres meses de trabajo. Según explicó, el acero inoxidable es un metal duro, pero resistente al paso del tiempo, lo que le permite permanecer al aire libre sin mayores inconvenientes.

El gran deseo del artista es que Messi pueda verla algún día. Incluso, aseguró que estaría dispuesto a entregársela como regalo. “Ojalá. Yo se la regalo. Si Messi la quisiera, se la regalaba”, cerró.