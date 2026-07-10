Un astrólogo analizó al DT de Suiza y reveló por qué quedará eliminado

El reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius compartió su veredicto para el encuentro de cuartos de final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y Suiza. El especialista trajo tranquilidad a los fanáticos luego de los cruces previos frente a Egipto y Cabo Verde al sostener que su análisis realizado dos meses antes del inicio del torneo indica que "Argentina se meterá entre los cuatro mejores del torneo".

Sirius detalló su metodología de trabajo basada en la astrología con rigurosidad. El experto manifestó que "Este pronóstico parte de un análisis de diferentes cartas natales (el debut mundialista de 1930, la fundación de la AFA en 1893, el ciclo de Lionel Scaloni iniciado en 2018 y la carta natal de Lionel Messi)". En estos mapas detectó la presencia de Saturno como indicador de obstáculos y sufrimiento, aunque aclaró que se encuentra compensado por Júpiter, el planeta de los logros y la elevación.

Para el partido de este sábado un factor determinante será la posición de la Luna en el signo de Géminis. Según las investigaciones históricas del profesional, el historial del equipo bajo este influjo es favorable con ocho partidos jugados, cinco ganados, uno empatado y dos perdidos.

Sirius también evaluó al conjunto rival y el ciclo que conduce el entrenador Murat Yakin sobre el cual afirmó que "Tiene algunos buenos aspectos astrológicos, pero no me parecen lo suficientemente contundentes para eliminar a Argentina". Finalmente, el especialista ratificó su postura al declarar que "Por todo lo estudiado, mi pronóstico es que Argentina eliminará a Suiza y estará en semifinales".