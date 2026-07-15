Un astrólogo reveló quién ganará el partido entre Argentina e Inglaterra

Santiago Spuch, un especialista que ha ganado relevancia por sus aciertos previos en este torneo, compartió su visión sobre lo que será el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra. Según su lectura de los astros, el duelo de semifinales "Va a ser durísimo" debido a la paridad extrema que presentan ambos seleccionados.

En su análisis, el experto detectó que existe una "leve ventaja para la Selección argentina" aunque aclaró que el desenlace estará muy ligado a las reacciones tácticas que se tomen desde el banco de suplentes durante los 90 minutos.

El estudio técnico de la jornada indica que el ascendente del partido se ubicará en Escorpio, lo que anticipa un clima de mucha intensidad emocional sobre el campo de juego. Por otro lado, la Luna se posicionará en el Medio Cielo bajo el signo de Leo, estableciendo vínculos positivos con Marte y Saturno, lo que representa un punto favorable para el conjunto albiceleste.

Spuch fundamentó la superioridad argentina en la solidez del ciclo de Lionel Scaloni, iniciado el siete de septiembre de 2018, que presenta configuraciones astrológicas de gran fortaleza como "Marte exaltado" y "Saturno en Capricornio".

Respecto al combinado británico, el análisis muestra que su entrenador también llega con buenos aspectos gracias a un trígono de Júpiter con Venus y el Sol, aunque su base astral se percibe menos resistente que la argentina.

No obstante, surgió una advertencia importante para el cuerpo técnico nacional ya que "Urano continúa formando una cuadratura con Mercurio" según explicó el astrólogo Armas. Esta situación sugiere que Scaloni deberá implementar cambios y rotaciones precisas para contrarrestar el desgaste físico de sus futbolistas y evitar complicaciones durante el desarrollo del encuentro.

Sobre la progresión del marcador, el vaticinio señala que "Inglaterra podría comenzar el partido con una ventaja en el marcador" lo que obligará a la Argentina a mantener la calma. En ese sentido, el especialista sostuvo que "Argentina tendría mayores posibilidades de equilibrar el juego durante el segundo tiempo" para buscar la clasificación.

Finalmente, se marcó una franja horaria determinante entre las 17:34 y las 17:44 donde la energía astral alcanzaría su punto máximo para definir las acciones más importantes de la tarde.