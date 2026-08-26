A los 92 años, Radnaa Tseren protagonizó una de las historias más sorprendentes del atletismo mundial. El deportista de Mongolia se consagró campeón de los 100 metros en la categoría M90 del Mundial Máster de Atletismo que se disputa en Daegu, Corea del Sur, tras completar la prueba en apenas 18,29 segundos.

La final reunió a atletas mayores de 90 años provenientes de diferentes países. Tseren logró imponerse por un margen ajustado: el argelino Abdelkader Benguella, también de 92 años, obtuvo la medalla de plata con 18,99 segundos, mientras que el japonés Ikuya Motoshige terminó tercero con un tiempo de 19,77.

La diferencia entre el campeón y su escolta fue de apenas 70 centésimas. Sin embargo, fueron suficientes para que el mongol volviera a subir a lo más alto de un podio internacional y las imágenes de su actuación rápidamente se viralizaran.

El título no es un hecho aislado en la extensa trayectoria de Tseren. Su vínculo con el atletismo comenzó en 1962, cuando ingresó al Instituto Nacional de Educación Física de Mongolia. Cuatro años más tarde comenzó a competir en pruebas de velocidad y medio fondo y, más de seis décadas después, continúa participando en competencias internacionales.

Uno de los secretos detrás de semejante vigencia está en su rutina. El atleta reveló que corre entre tres y cuatro kilómetros todas las mañanas. Incluso las temperaturas extremas del invierno mongol no interrumpen sus entrenamientos.

“No me canso al correr. Quiero seguir siendo campeón. Quiero continuar corriendo y ganar cuando tenga 95 años”, expresó meses atrás sobre su deseo de mantenerse en competencia.

A cuánto quedó del récord mundial

Pese a la impresionante actuación, los 18,29 segundos registrados en Daegu no fueron suficientes para establecer una nueva marca mundial de la categoría.

Tseren posee entre sus antecedentes un registro de 17,51 segundos conseguido en el Mundial de Gotemburgo 2024, cuando tenía 90 años. Algunas fuentes especializadas citadas por los medios difieren sobre la homologación del récord absoluto M90, pero coinciden en que su actuación de Daegu quedó por encima de las mejores marcas registradas para la categoría.

El mongol también había conseguido el título mundial Máster de los 800 metros y continúa demostrando su capacidad para competir tanto en pruebas de velocidad como de medio fondo.

Con más de seis décadas corriendo y un nuevo oro mundial a los 92 años, Tseren dejó una de las imágenes más destacadas del Mundial Máster y ya tiene otro objetivo: continuar compitiendo y volver a ganar cuando alcance los 95.