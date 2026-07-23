Un auto chocó a un ciclista en plaza Aberastain y causó caos vehicular

La mañana de este jueves 23 de julio comenzó con sobresaltos en el corazón de la ciudad. Un choque entre un automóvil y una bicicleta en la intersección de calle 25 de Mayo y Aberastain alteró la rutina de cientos de personas que se desplazaban por la zona céntrica.

El siniestro se produjo en un horario de gran concurrencia, coincidiendo con el ingreso de alumnos a un establecimiento escolar cercano y el avance de diversas obras de remodelación.

A raíz del impacto, el ciclista terminó sobre el asfalto, lo que motivó la preocupación de quienes circulaban por el lugar. Según los datos obtenidos tras el hecho, el hombre no presentaba lesiones de gravedad a pesar del fuerte golpe recibido durante la colisión.

La situación generó un marcado cuello de botella en la circulación vehicular, provocando demoras extensas en las arterias aledañas a la Plaza Aberastain. Los conductores debieron enfrentar complicaciones para transitar por el sector, el cual ya se encontraba afectado por los vallados de las construcciones públicas. Actualmente se investigan las causas que originaron el accidente en una jornada que se vio dificultada por el intenso movimiento matinal en la capital.