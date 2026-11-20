Un fuerte siniestro vial se registró este viernes, minutos antes de las 7, en la intersección de avenida Libertador y calle Catamarca, en San Juan. Tras el impacto entre dos vehículos, uno de los automóviles terminó sobre la vereda de la Escuela Superior Sarmiento y un semáforo cayó sobre su techo. El conductor fue trasladado al Hospital Rawson.

El accidente ocurrió en plena hora de circulación vehicular, cuando un Renault transitaba por avenida Libertador de Oeste a Este y un Jeep, conducido por una mujer, circulaba por calle Catamarca de Sur a Norte.

De acuerdo con las primeras informaciones, la conductora del Jeep habría iniciado la marcha luego de esperar el cambio de semáforo. En ese momento, el vehículo impactó con su parte delantera contra la zona trasera del Renault, cuyo conductor habría atravesado la intersección a gran velocidad.

Como consecuencia del choque, el conductor del Renault perdió el control del automóvil, se desvió de su trayectoria, cruzó de carril y terminó sobre la vereda, en la esquina de la Escuela Superior Sarmiento. Durante la maniobra, el vehículo impactó contra un semáforo, que cayó sobre el techo del rodado.

Uno de los factores que evitó consecuencias potencialmente más graves fue el horario en el que ocurrió el siniestro. El choque se produjo antes de las 7, cuando todavía no habían comenzado a llegar los alumnos al establecimiento educativo.

Tras el impacto, el conductor del Renault recibió asistencia y fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson. Según las primeras informaciones, se encontraba consciente al momento de ser derivado.

Las circunstancias del accidente deberán ser determinadas mediante las actuaciones correspondientes. Entre las primeras hipótesis se encuentra la posibilidad de que uno de los vehículos haya cruzado la intersección con el semáforo en rojo.