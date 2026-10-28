Un auto giró en U, chocó a una moto y dejó a una mujer herida en Capital

Un siniestro vial se registró a primera hora de este miércoles 28 de octubre en pleno centro capitalino, dejando como saldo a una motociclista con heridas leves. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 8 de la mañana en el cruce de avenida Rioja y calle Brasil con la participación de un automóvil Renault Sandero.

Según el testimonio de personas que presenciaron el hecho, el conductor del vehículo transitaba por avenida Rioja en sentido norte a sur cuando, al llegar a la intersección con Brasil, realizó una maniobra intempestiva e intentó doblar en U. Al efectuar la gira, terminó colisionando de lleno contra la motociclista que circulaba por la misma arteria.

Producto del fuerte impacto, la conductora del rodado menor cayó violentamente al asfalto y sufrió diversas heridas. Testigos afirmaron que se escuchó un golpe seco y que la mujer quedó tendida pidiendo asistencia. Personal médico se hizo presente en el lugar para brindarle las primeras atenciones y disponer su posterior traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson.

Intervino personal policial para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Las autoridades policiales confirmaron que no se registraron otros vehículos afectados y remarcaron la prohibición de doblar en U en dicha arteria céntrica para evitar este tipo de siniestros viales.