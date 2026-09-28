Un auto perdió el control en la rotonda de Albardón y terminó volcando

Una peligrosa maniobra derivó en un impactante vuelco registrado durante las primeras horas de la madrugada sobre la Ruta Nacional 40. El episodio tuvo lugar cerca de las 2:00 horas en la zona del Cristo, un punto neurálgico que conecta con la rotonda de acceso al departamento Albardón.

El automóvil, manejado por un ciudadano de 31 años, avanzaba por la calzada cuando de forma repentina el conductor perdió el dominio del volante. Esto derivó en que el coche volcara por completo sobre el asfalto. Las pericias iniciales descartan la participación directa de otros rodados en el hecho.

A raíz del fuerte golpe, la estructura metálica del coche presentó pérdidas irreparables valuadas en miles de pesos. Efectivos policiales e integrantes del cuerpo de Bomberos acudieron con rapidez para desviar el tráfico, despejar el camino e iniciar los peritajes preventivos.

Paramédicos atendieron de urgencia al automovilista en el sitio del siniestro y resolvieron trasladarlo al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Tras someterse a una revisión detallada, los profesionales médicos confirmaron que la víctima permanece estable y fuera de cualquier peligro.