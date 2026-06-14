Una situación tan inesperada como llamativa se registró en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde un conductor terminó con su vehículo hundido en el asfalto luego de ingresar a una calle que se encontraba en plena obra de pavimentación.

El episodio ocurrió sobre una arteria que estaba siendo intervenida por personal municipal y empresas contratistas. Según se informó, el pavimento había sido colocado recientemente y aún no estaba habilitado para la circulación vehicular, por lo que permanecía señalizado y con restricciones de paso.

Sin embargo, por causas que no fueron precisadas, el automovilista avanzó con su vehículo sobre la carpeta asfáltica recién colocada. A medida que circulaba, las ruedas comenzaron a hundirse en el material todavía caliente y sin el tiempo necesario de fraguado, hasta que el rodado quedó completamente inmovilizado.

La escena llamó rápidamente la atención de vecinos y trabajadores que se encontraban en el lugar. Las imágenes del vehículo atrapado en medio de la calle se viralizaron en redes sociales y generaron numerosos comentarios debido a lo inusual de la situación.

Personal que trabajaba en la obra debió intervenir para asistir al conductor y coordinar las tareas destinadas a retirar el automóvil. La maniobra requirió maquinaria y trabajos especiales para evitar mayores daños tanto en el vehículo como en el pavimento recientemente colocado.

Desde las autoridades recordaron la importancia de respetar la señalización instalada en los sectores donde se realizan trabajos viales. Este tipo de obras requieren tiempos específicos para que el asfalto alcance las condiciones adecuadas de resistencia antes de habilitarse al tránsito.

Además de los inconvenientes ocasionados al conductor, el incidente provocó demoras en los trabajos previstos y obligó a realizar reparaciones en el sector afectado de la obra, con el consecuente costo adicional para restablecer la superficie dañada.

Si bien no se registraron personas heridas, el episodio se convirtió en uno de los hechos más comentados de la jornada en la ciudad chubutense, tanto por las complicaciones que generó como por la imagen poco habitual de un vehículo literalmente atrapado en el asfalto.