Momentos de tensión se vivieron este viernes 19 de junio por la mañana en Capital cuando un automóvil se incendió mientras circulaba y terminó con daños totales en su parte delantera. El hecho ocurrió antes de las 08:30 sobre avenida Sarmiento, entre Aristóbulo del Valle y Pueyrredón, al oeste del centro sanjuanino.

Según reconstruyó Canal 13, el vehículo, un Renault Fluence, era ocupado por un hombre y su pareja, quienes circulaban por calle Pueyrredón en dirección norte cuando comenzaron a notar fallas mecánicas. Al girar hacia el este por Sarmiento, los desperfectos se intensificaron, lo que los llevó a detener la marcha.

Apenas descendieron del rodado, comenzaron a aparecer las primeras llamas, que rápidamente se propagaron por la parte delantera del automóvil. El fuego provocó daños casi totales en el motor: el capó quedó completamente carbonizado, el paragolpes se derritió y las cubiertas delanteras sufrieron severas roturas. Además, el parabrisas estalló debido a las altas temperaturas y las llamas alcanzaron parcialmente el sector del conductor.

El incendio también afectó un árbol ubicado junto a la calzada, mientras que distintos componentes plásticos cercanos a las ruedas terminaron parcialmente derretidos por la intensidad del calor.

Personal de Bomberos intervino rápidamente y logró controlar el foco ígneo en pocos minutos, mientras efectivos policiales interrumpían el tránsito en la zona por prevención. La rápida acción evitó que el fuego se propagara hacia una veterinaria ubicada a escasos metros del lugar donde quedó detenido el vehículo.

Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo y no sufrieron heridas. No obstante, por precaución, se mantuvo cortada la circulación hasta que el automóvil fue retirado.

El vehículo funcionaba con GNC, lo que generó preocupación adicional entre los presentes, ya que existía el riesgo de que algún conducto entrara en contacto con las altas temperaturas y provocara una explosión. Finalmente, esa situación no se produjo.