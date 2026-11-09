Un auto se subió a una rotonda y derribó una farola en Rivadavia

Efectivos de la Comisaría 13ª y personal de Vialidad Municipal trabajaron en la intersección de Los Tilos y Las Palmas en Rivadavia tras un violento accidente vial registrado en las primeras horas de la madrugada del domingo. Un automóvil fuera de control protagonizó el siniestro en la rotonda que distribuye el tránsito de la zona según reportó Telesol Diario.

El vehículo perdió la trayectoria por motivos que aún se investigan, se subió a la platabanda, superó el cordón e impactó de manera directa contra un poste del alumbrado público de la esquina. La estructura metálica de la luz cayó por completo sobre la calzada provocando el corte parcial de la circulación de los automovilistas.

El coche sufrió importantes destrozos materiales en toda la zona frontal con una severa deformación de su carrocería junto a la rotura de las ruedas delanteras. La unidad quedó completamente inmovilizada en el sector a la espera de los peritajes mecánicos necesarios para determinar las causas de la colisión.

Las autoridades policiales no brindaron precisiones sobre la identidad de la persona al volante ni aclararon si viajaba con acompañantes en el momento del impacto. Tampoco se difundieron reportes oficiales referentes al estado de salud de los involucrados ni sobre si hizo falta asistencia de personal médico.

Las brigadas de la seccional policial junto a los empleados municipales se desplegaron en el sitio para remover la farola derribada y controlar el flujo del tránsito vecinal. Además el equipo técnico realizó las pericias correspondientes con el objetivo de esclarecer la mecánica exacta de este choque ocurrido en el departamento Rivadavia.