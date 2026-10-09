Un violento choque entre dos vehículos utilitarios deportivos (SUV) terminó con uno de los rodados sobre el sector parquizado de Plaza España, en la ciudad de San Juan. El siniestro ocurrió cerca del mediodía de este jueves en la intersección de avenida España y calle San Luis y, pese a la fuerza del impacto, no se registraron heridos de gravedad.

Los vehículos involucrados fueron un GWM Haval y un Volkswagen Suran. Como consecuencia de la colisión, uno de ellos subió a la vereda y terminó dentro de la plaza, frente al monumento a los Caídos de Malvinas. La escena llamó la atención de quienes circulaban por la zona, debido a la posición en la que quedó el rodado después del impacto.

La Surán terminó frente al monumento de los Caídos de Malvinas.

De acuerdo con la primera apreciación policial, el conductor del GWM Haval, un hombre de aproximadamente 60 años, circulaba por avenida España de norte a sur. En tanto, el Volkswagen Suran, conducido por una mujer de unos 50 años, avanzaba por calle San Luis de este a oeste.

Por motivos que debían establecerse, ambos vehículos colisionaron en la intersección. Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que en esa esquina había un semáforo que, según la información disponible, funcionaba correctamente al momento del accidente. Esa circunstancia llevó a considerar que uno de los conductores podría haber cruzado con la luz roja, aunque esa hipótesis debía ser verificada mediante las actuaciones correspondientes.

El tránsito por calle San Luis se vio interrumpido.

La violencia del impacto también quedó reflejada en los daños que sufrieron ambos rodados. Los airbags se activaron en los dos vehículos y uno de ellos terminó fuera de la calzada, sobre el césped de Plaza España, muy cerca del monumento que recuerda a los Caídos de Malvinas.

Personal médico acudió al lugar y asistió a los conductores, pero ninguno necesitó ser trasladado a un centro de salud. Tampoco se informaron lesiones de gravedad entre los ocupantes de los vehículos ni entre los peatones que ocasionalmente se encontraban en las inmediaciones.

El estado de los vehículos habla de la violencia del impacto.

Tras el siniestro, efectivos policiales trabajaron en la esquina para ordenar la situación, controlar la circulación vehicular y realizar las primeras actuaciones. Debido a la posición en la que quedaron los rodados y a los daños registrados, posteriormente llegaron dos grúas y personal de Bomberos para revisar los vehículos y colaborar con las tareas necesarias para retirarlos del lugar.

tras el siniestro no hubo que lamentar víctimas.

Finalmente, los automóviles fueron trasladados a la sede policial, donde continuarían las medidas legales y las actuaciones destinadas a determinar cómo se produjo la colisión.

La investigación deberá establecer cuál de los dos conductores tenía habilitado el paso al momento del impacto y precisar las circunstancias que provocaron que uno de los vehículos terminara sobre el sector parquizado de Plaza España.